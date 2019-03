Einem knappen 5:4-Sieg der Heideköpfe folgt eine klare 2:9-Niederlage gegen Stuttgart.

Wie erwartet gestaltete sich der Saisonstart für die stark ersatzgeschwächten Heidenheimer Baseballer recht mühsam. Im württembergischen Duell gegen die Stuttgart Reds reichte es am Samstag noch zu einem knappen 5:4-Sieg. Dabei zeigte der neue Werfer Ernobel Marquez über acht Innings eine starke Leistung, am Schlag lief es nur bei Shawn Larry und Gary Owens richtig gut. Trotzdem gingen die Heideköpfe mit einer 5:2-Führung in den Schlussabschnitt, mussten hier aber nochmals zittern. Beim Stand von 5:4 sorgte dann Patrick Seyfried für die letzten beiden Aus.

Am Sonntag machten die HSBler aber gegen Stuttgarts starken Pitcher Dustin Ward keinen Stich. Dazu hatte Neuzugang Mike Bolsenbroek große Probleme und auch in der Feldverteidigung leisteten sich die Haus zum Teil haarsträubende Fehler. In den ersten acht Innings gelang den Heideköpfen ein einziger Hit durch Elian Gentner und es stand ein ernüchternder 0:9-Rückstand auf dem Scoreboard. Er ganz am Ende wurde das Ergebnis noch etwas aufgehübscht (ausführlicher Bericht folgt).