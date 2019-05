Im Nachbarschaftsduell haben die Heidenheimer Baseballer beim 12:2 gegen die Falcons keine Probleme. Jetzt kommt’s zum Klassiker gegen die Legionäre.

Auch das vierte Duell gegen den Nachbarn aus Ulm ging klar an die Heideköpfe. Am Mittwochabend stand nach sieben Innings ein vorzeitiger 12:2-Sieg fest, für den Heidenheimer Trainer Klaus Eckle war das Spiel auch ein wenig Vorbereitung auf die Spiele gegen den alten Rivalen Regensburg, der am Samstag (18 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) im Ballpark gastiert, deshalb wurde auch munter gewechselt.

Die Falcons traten ohne ihre besten Werfer an und waren so doch ziemlich klar unterlegen. Pitcher Robertas Vilimas, der kaum die Strike-Zone fand, musste noch im ersten Inning ausgewechselt werden, aber Routinier Georg Oberst, der wie drei weitere Ulmer auch schon für die Heideköpfe spielte, erging es nicht besser. So stand es nach zwei Innings schon 9:0 und es gab keine Zweifel, welches Team als Sieger vom Platz gehen würde.

Heidenheims Werfer Logan Grigsby, der sich immer mehr Selbstvertrauen holt, kam mit nur 41 Würfen durch drei Innings, gab dabei lediglich einen Hit ab und warf fünf Strike-outs. Danach durften Marcel Giraud und Patrick Seyfried ran, die jeweils einen Punkt zuließen.

Die Heidenheimer Offensive kam nach dem 10:0 etwas ins Stocken, wachte dann aber im siebten Spielabschnitt beim Stand von 10:2 wieder auf. Fernando Escarra brachte schließlich mit seinem Hit die zwei noch fehlenden Punkte zum vorzeitigen Sieg nach Hause.

Der Spanier kam ebenso wie Aaron Dunsmore, der auch mit einem grandiosen Catch im Foul-Territory glänzte, auf zwei Hits bei drei Versuchen, ebenfalls gut lief es bei Simon Gühring (3 von 4).

Wichtige Spiele gegen Regensburg

Am Wochenende stehen nun bereits die letzten Heimspiele der Punkterunde für die Heideköpfe an. Anschließend geht es noch nach Mannheim, Saarlouis und nach dem Europacup zu den Mainz Athletics, ehe am 29. Juni der Startschuss für die Play-offs fällt.

So die Heideköpfe dann auch dabei sind. Drei bis vier Siege fehlen noch, die Chancen stehen aber gut. Als Tabellendritter kommen die Heidenheimer auf eine Bilanz von 14:6 Siegen, Stuttgart (8:10) hat als Fünfter schon vier Niederlagen mehr. Aber natürlich geht es auch um eine gute Ausgangsposition und deshalb sollten die Heideköpfe gegen den Tabellennachbarn aus der Oberpfalz (12:6) zumindest nicht leer ausgehen.

Was haben sich Heidenheim und Regensburg, die dominierenden Teams der vergangenen zehn Jahre, nicht schon alles für spannende Spiele geliefert. Vor allem denkt man natürlich an die Finalserien von 2010 und 2015, als jeweils im fünften Spiel die Entscheidung fiel – einmal zugunsten der Legionäre und einmal für die Heideköpfe.

Nach fünf Titeln und einer kleinen Delle ab 2013 zählen die Ostbayern, die mit ihrem Baseball-Internat nach wie vor über ein riesiges Aufgebot an Talenten verfügen, mittlerweile wieder zu den Topteams in Deutschland, haben auch wieder eine Reihe von ausländischen Profis im Kader. In diesem Jahr kamen die Regensburger nach etwas zähem Start zuletzt immer besser in Form. Unter seinem seit diesem Jahr amtierenden Headcoach Thomas Bison markierte das Team in den letzten sechs Spielen beeindruckende 92 Punkte, holte dabei 5:1 Siege.

Die HSBler können sich also auf etwas gefasst machen und müssen vor allem versuchen, die Offensive des Gegners zu stoppen. Die erste Wahl als Werfer dürfte dabei Mike Bolsenbroek sein, der viele Jahre für die Legionäre gespielt hat und die Stärken und Schwächen der meisten Schlagleute kennen dürfte. Auf der anderen Seite wissen natürlich auch die Legionäre ziemlich genau, was sie mit dem Niederländer erwartet. Weitere Optionen auf dem Mound sind Enorbel Márquez, Logan Grigsby, Marcel Giraud, Patrick Seyfried und im zweiten Spiel Justin Erasmus.

In der Hinrunde gewannen die Heidenheimer das erste Spiel nach einer starken Vorstellung von Bolsenbroek mit 6:0, verloren die zweite Partie aber nach einem ebenso beeindruckenden Auftritt von Legionäre-Pitcher Benji Waite mit 1:2. Neben ihm bestreiten bei Regensburg vor allem William Greenfield (ein Amerikaner mit irischem Pass) und der Tscheche Jan Tomek die Aufgaben als Werfer. Deutsche Spieler kommen nur selten zum Zug.

Eine Punkteteilung ist auch diesmal das Minimalziel, bei zwei Siegen könnten sich die Heidenheimer vielleicht in der Endphase der Regular Season auch noch auf Platz eins oder zwei vorschieben. Eckle sieht es allerdings pragmatisch: „Wichtig ist nur, dass wir in die Play-offs kommen – von mir aus auch als Vierter.“ Die Zurückhaltung ist nicht zuletzt durch das Verletzungspech begründet. Andrew Campbell wird mittlerweile zwar durch Aaron Dunsmore ersetzt, mit Shawn Larry fällt aber ein weiterer wichtiger Akteur aus. Dennoch glaubt der Heideköpfe-Trainer, dass sein Team die starke Schlagreihe der Gäste stoppen kann. „Wenn wir gut pitchen und eine saubere Defense spielen, können wir immer gewinnen.“

Im Rahmen des Schlossberg-Erlebnistags am Sonntag gibt es beim Spiel der Heideköpfe zusätzlich zum normalen Rahmenprogramm noch ein Gewinnspiel und die Möglichkeit, im „Batting-Cage“ selbst einmal Schlagversuche zu machen.

Weitere Spiele der Heideköpfe

In der Landesliga tritt die dritte Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) bei den Ulm Falcons II an. In der U-18-Verbandsliga spielen die Heidenheimer Junioren am Freitag ab 18.30 Uhr bei den Mannheim Tornados und in der U-15-Verbandsliga bestreitet die Jugend am Samstag (11 Uhr) eine Partei bei den Neuenburg Atomics.