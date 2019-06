Nach dem Gewinn des Europapokals ist für die Heidenheim Heideköpfe wieder Liga-Alltag angesagt.

Nach dem Gewinn des Europapokals ist für die Heidenheim Heideköpfe wieder Liga-Alltag angesagt: Am Freitag (19 Uhr) und am Samstag (14 Uhr) steht je ein Auswärtsspiel bei den Mainz Athletics an. Damit endet die Regular Season, ehe es am 29. Juni in die Playoffs zur Deutschen Meisterschaft geht. Für beide Teams ist die Begegnung mehr ein Einspielen auf die Playoffs – Mainz ist sicherer Erster, Heidenheim derzeit Dritter. Der ein oder andere Akteur soll daher geschont werden.