Baseball Heideköpfe lassen auch Stuttgart keine Chance

Heidenheim / HZ

Die Heidenheim Heideköpfe setzten sich gegen die Stuttgart Reds mit 10:3 und 9:4 durch und führen weiterhin souverän die Tabelle der Bundesliga Süd an.

Mit zwei souveränen Siegen im Württembergderby gegen die Stuttgart Reds haben die Heidenheimer Baseballer ihre Tabellenführung in der Bundesliga Süd untermauert. Am Freitagabend erzielten die Heideköpfe in Stuttgart bereits im Auftaktinning vier Runs. Neben einem Fielders Choice von Simon Gühring profitierten die Gäste von zwei Freiläufen und einem Wildpitch.

Die Hausherren verkürzten im dritten Inning zunächst auf 3:4. Ab dem sechsten Inning baute der überlegene Spitzenreiter aber seine Führung kontinuierlich aus. Zunächst begünstigt durch einen Fehler der Stuttgarter auf 5:3; im siebten Inning folgten dann vier weitere Runs zum vorentscheidenden 9:3. Dabei sorgte Mitch Nilsson mit einem 3-Run-Homerun – dem 40. für Heidenheim in dieser rekordverdächtigen Saison – für das offensive Highlight. Auch beim letzten Run des Spiels zum 10:3 war Nilsson, der mit zwei Hits, vier RBI und zwei Runs erfolgreichste Offensivkraft der Heideköpfe war, erfolgreich.

Das Duell der Werfer sicherte sich Heidenheims Starting Pitcher Logan Grigsby: in sechs Innings erlaubte er den Stuttgartern drei Hits, drei Runs (1 ER) sowie vier Freiläufe. Dabei schickte er vier Neckarstädter per Strikeout zurück ins Dugout. Den Loss musste Stuttgarts Paul Kirkpatrick (6 IP, 2 H, 6 R, 5 ER, 4 K, 8 BB) hinnehmen.

Auch im zweiten Spiel ohne Mühe

Im zweiten Spiel am Samstag feierte Heidenheim im heimischen Ballpark einen ungefährdeten 9:4-Erfolg. Offensiv konnte Stuttgart mit dem amtierenden deutschen Meister auch in diesem Spiel nicht mithalten. Bereits der erste Schlagmann Sascha Lutz donnerte den Ball im Auftaktinning gegen Ex-US-Profi Tim Brown krachend zum Double an den Zaun, konnte aber von seinen Teamkollegen nicht nach Hause gebracht werden.

Shawn Larry machte es im zweiten Inning besser: mit einem 3-Run-Homerun stellte er früh die Weichen auf Sieg (Simon Gühring und Ludwig Glaser waren durch eigene Singles auf Base postiert). Die Reds kamen zwar zwischenzeitlich noch auf 2:3 heran, doch die Heideköpfe zogen auf 6:2 nach vier und 8:2 nach sechs Innings vorentscheidend davon.

In sechs Innings musste Stuttgarts Starting Pitcher Tim Brown 15 Hits, acht Runs und einen Walk hinnehmen und erhielt hierfür den Loss. Bei den Hausherren bekam RJ Hively (3 IP, 3 H, 1 R, 4 K, 1 BB) den Win in Relief zugesprochen, nachdem er Starter Ricky Torres (4 IP, 3 H, 2 R, 3 K, 2 BB) im fünften Durchgang abgelöst hatte. Julius Spann und Patrick Seyfried brachten das Spiel souverän zu Ende.

Shawn Larry trug zwei Doubles und einen Homerun sowie drei RBI zum Heidenheimer Erfolg bei. Ludwig Glaser überzeugte mit vier Hits, einen RBI und zwei Runs. Mitch Nilsson war mit drei Hits erfolgreich, Johannes Krumm und Simon Gühring mit je zwei erfolgreichen Schlägen