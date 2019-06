Die Heidenheimer Baseballer teilten bei den Mannheim Tornados die Punkte (8:3 und 5:6) und können nun in Saarlouis den Einzug in die Play-offs sichern.

Im Gastspiel bei den starken Mannheim Tornados zeigten die Heidenheimer Baseballer eine überzeugende Leistung. Auf den 8:3-Sieg folgte zwar eine knappe 5:6-Niederlage, mit dem Split machten die Heideköpfe aber einen großen Schritt in Richtung Play-offs.

Klaus Eckle wusste hernach nicht so recht, ob er sich über die Punkteteilung beim diesjährigen Topfavoriten freuen oder ärgern soll. „Davor wären wir sicher zufrieden gewesen, aber wenn man so nah dran ist, möchte man auch beide Spiele gewinnen“, so der Heideköpfe-Trainer. Dabei ist es erstaunlich, über welche finanziellen Mittel die Tornados in diesem Jahr zu verfügen scheinen. Bei ohnehin schon zehn ausländischen Spielern im Kader ersetzte Mannheim kurzfristig den verletzten Shortstop durch einen weiteren Ex-Profi, leistet sich zudem den Luxus von zwei Nicht-EU-Pitchern, von denen ja immer nur einer pro Spieltag eingesetzt werden kann.

Die Heideköpfe starteten am Mittwochabend furios, gingen nach einem Hit von Gary Owens und einem Walk für Ludwig Glaser durch den Homerun von Johannes Krumm 3:0 in Führung. Der Ex-Heidenheimer Mitch Nilsson brachte zwar im Rückschlag ebenfalls mit einem Schlag über den Zaun sein Team auf einen Punkt heran, aber schon im zweiten Inning bauten die Heidenheimer – unter anderem durch ein Double von Aaron Dunsmore – ihren Vorsprung auf 6:2 aus.

In der Folge hatte Werfer Mike Bolsenbroek die starke Schlagreihe der Gastgeber gut im Griff. Im vierten Durchgang schlug Krumm seine zweite „Bombe“, der Homerun zum 8:2 für die HSBler war schon eine kleine Vorentscheidung. Marcel Giraud und Enorbel Márquez-Ramirez brachten am Ende den 8:3-Sieg sicher nach Hause. Aber auch diesmal gab’s einen Wermutstropfen: Dunsmore verletzte sich am Handgelenk und wurde tags darauf durch Giraud ersetzt. Der sonst nur als Werfer eingesetzte Spieler machte seine Sache am Schlag dabei sehr gut.

Wieder frühe Führung

Auch an Himmelfahrt legten die Heideköpfe gut los, diesmal war es Owens, der die Lederkugel über die Spielfeldbegrenzung beförderte. Danach sah sich Heidenheims ewiger Rückkehrer auf dem Pitcher’s Mound Luke Sommer einer wütenden Mannheimer Offensive gegenüber, gab trotz guter Leistung acht Hits und drei Walks ab. Die Führung für die Platzherren konterten Owens und Glaser zum 3:2, kurz darauf erhöhte Gühring per Homerun auf 4:2.

Aber diesmal schlugen die Kurpfälzer zurück. Sommer und der ihn Mitte des fünften Innings ablösende Justin Erasmus mussten vier Punkte hinnehmen. Im Schlussabschnitt bäumten sich die Heidenheimer nochmals auf. Philip Schulz kam auf Base und der für einen Schlag eingewechselte Dunsmore lieferte das Double zum 5:6-Anschluss. Doch mehr gelang nicht mehr und so blieb es bei der Punkteteilung. „Insgesamt haben wir gut gespielt und auch wieder eine Verletzung weggesteckt“, zeigte sich Eckle zufrieden. 22 Hits (darunter vier Homeruns) und 13 Walks gegen die starken Mannheimer Werfer können sich sehen lassen.

Schon heute in Saarlouis

Nach nur einem Tag Regeneration treten die Heideköpfe (15:9 Siege) schon heute die weite Fahrt nach Saarlouis (1:21) an. Zwei Siege beim Schlusslicht würden den Einzug ins Viertelfinale so gut wie sicher machen, allerdings wird es nicht so einfach, die Konzentration für einen weiteren langen Baseball-Nachmittag aufrechtzuerhalten.

Die Hornets konzentrieren sich wohl auf ihre Heimspiele, haben in den Partien unter der Woche ihre beiden besten Werfer geschont. Für Eckle gibt es dennoch nur eine Devise: „Egal wie es kommt, wir müssen die beiden Siege einfahren.“ Auch der Europapokal in der kommenden Woche wird erst einmal hintangestellt, Kräfte für Brünn zu schonen, können sich die Heidenheimer derzeit nicht leisten.