Baseball Heideköpfe gewinnen und verlieren in Mainz

Heideköpfe gewinnen und verlieren in Mainz

Mainz / HZ

Die Heidenheim Heideköpfe siegen zunächst mit 17:7, aufgrund des Schongangs im Blick auf die bevorstehenden Europapokal-Einsätze müssen sie sich aber im zweiten Spiel mit 4:10 geschlagen geben.

Die Heidenheim Heideköpfe kehrten zunächst schnell in die Erfolgsspur zurück: Einen Tag nach der unnötigen Last-Minute-Niederlage im Nachholspiel bei den München-Haar Disciples gewann der Tabellenführer der 1.Baseball-Bundesliga Süd am Freitagabend fulminant mit 17:7 bei den Mainz Athletics und schlug dabei vier Homeruns. Sascha Lutz eröffnete die Begegnung bereits im ersten Schlagversuch mit einem Schlag über den Zaun, im weiteren Spielverlauf gelang dieses Kunststück auch noch Mitch Nilsson, Philip Schulz und Shawn Larry.

Dennoch war es vor allem zu Beginn der Partie eine sehr ausgeglichene Begegnung, in der Mainz nach drei Innings – unter anderem durch einen Homerun von Spielertrainer Max Boldt – mit 4:3 in Front lag. Doch mit fünf Runs im fünften Spielabschnitt, darunter „Big Hits“ von Gary Owens und dem als Pinch Hitter eingewechselten Luke Sommer, drehte Heidenheim den Spielstand um und sorgte letztlich auch für die Vorentscheidung.

Am Ende schraubten die sich für den Europapokal einspielenden Gäste, bei denen nahezu alle Akteure des 23-Mann-Kaders zum Einsatz kamen, das Ergebnis noch deutlich in die Höhe, zeigten im letzten Spielabschnitt aber auch noch leichte Konzentrationsprobleme.

Beste Schlagleute für Heidenheim waren Philip Schulz (2-3, 3 BB, 3 Runs, 3 RBI) und Gary Owens (3-6, 4 RBI). Den Win für Heidenheim erhielt der als Reliefer eingesetzte Ex-Solinger Andre Hughes, der im Warmup für den European Champions Cup erstmals für die Heideköpfe auflief und einen starken Eindruck hinter Starter Clayton Freimuth hinterließ. James Watts kassierte den Loss für Mainz.

Reduzierte Durchschlagskraft

Dass es sehr schwierig ist, im „Trainingsmodus“ gegen ein um die Playoff-Platzierungen kämpfende Bundesligamannschaft zu gewinnen, mussten die Heidenheim Heideköpfe dann im zweiten Spiel schmerzlich erfahren.

Das Schonen einiger Akteure für den am Mittwoch beginnenden Europapokal-Wettbewerb in Rotterdam reduzierte die Durchschlagskraft der Heideköpfe-Offensive. Letztlich sorgten diese personellen Maßnahmen auch für einige spielentscheidende Schnitzer in der umgestellten Verteidigung, wo den Heideköpfen fünf spielentscheidende Fehler unterliefen.

Auch die Pitcher-Rotation klappte nicht wie erhofft, so dass eine fehlerfrei spielende und stark schlagende Heimmannschaft mit einem herausragenden Conner Little auf dem Mound den Sieg verdient in Mainz behielt.

Vor allem anfangs der Partie entwickelte sich ein offensiver Schlagabtausch zwischen den deutschen Meistern der letzten beiden Jahre. Dreimal wechselte die Führung, bevor die Athletics mit vier Runs im sechsten Durchgang (gegen die Heideköpfe-Reliefer Marcel Giraud und Julius Spann) vorentscheidend auf 9:4 erhöhen konnten.

Mainz bleibt Angstgegner

US-Boy Shane Salley überzeugte beim Gastgeber mit vier RBI, Nationalspieler Nicolas Weichert punktete dreimal. Gary Owens verbuchte einen Drei-Run-Homerun im dritten Inning für Heidenheim und schaffte so den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Connor Little holte sich nach sieben Innings, acht Hits, vier Runs und drei Base on Balls den Win. Logan Grigsby musste fünf Hits, fünf Runs (0 ER) und fünf Walks in knapp fünf Innings hinnehmen.

Für Heidenheim war es bei der Europacup-Generalprobe erst die dritte Saisonniederlage in der Bundesliga, davon die zweite gegen Angstgegner Mainz.

Für Heidenheim spielten: Sascha Lutz (DH, 2 aus 8, 1 Homerun), Philip Schulz (SS/C, 4 aus 7, 1 Homerun), Jay Pecci (SS, 0 aus 4), Gary Owens (CF, 4 aus 11, 1 Homerun), Mitch Nilsson (2B, 1 aus 2, 1 Homerun), Simon Gühring (1B, 2 aus 7), Shawn Larry (RF, 1 aus 7, 1 Homerun), Ludwig Glaser (3B, 3 aus 9), Tristan Hurler (LF, 0 aus 2), Simon Liedtke (2B/P, 2 aus 5), Stefan Karpf (LF, 0 aus 2), Sammy Tsopatalo (C, 0 aus 3), Elian Gentner (PR), Patrick Seyfried (RP), Clayton Freimuth (SP), Luke Sommer (LF, 2 aus 4), Johannes Krumm (PH, 1 aus 1), Logan Grigsby (SP), Andre Hughes (RP), Julius Spann (RP), Marcel Giraud (RP), Ricky Torres (RP), RJ Hively (RP); Klaus Eckle, Mike Hartley, Markus Winkler (Coaches).

Heideköpfe morgen nach Rotterdam - In der Bundesliga geht's am 16. Juni weiter

International statt national sind die Heideköpfe in den nächsten Tagen gefordert. Am morgigen Dienstag reist der Heidenheimer Tross nach Rotterdam, um zum siebten Mal in seiner Vereinsgeschichte nach den europäischen Sternen zu greifen.

In der Vorrunde des European Champions Cups bestreiten die Heideköpfe ihr erstes Spiel am Mittwoch gegen den niederländischen Vizemeister L

&

D Amsterdam. Spuelbeginn wird um 15 Uhr sein.

Am Donnerstag geht's dann gegen den italienischen Meister ASD Rimini (13 Uhr) weiter, während am Freitag der französische Serienmeister Rouen Huskies (10.30 Uhr) auf die Heidenheimer wartet. Bis 10. Juni dauert der Europa-Cup-Wettbewerb.

In der Bundesliga sind die Heideköpfe aufgrund des Europacup-Intermezzos erst am 16./17. Juni mit den Heimspielen gegen Regensburg wieder in Aktion zu sehen.

Die Regular Season endet für die Heidenheimer mit den Spielen gegen die Stuttgart Reds (22./23. Juni) und gegen München-Haar (29./30.Juni).

Nach wie vor führen die Heidenheim Heideköpfe nach dem Split bei den Mainz Athletics die Tabelle der Bundesliga Süd an. Sie rangieren mit 19 Siegen und drei Niederlagen vor Verfolger Regensburg (15 Siege, 5 Niederlagen) und Haar (14/6).