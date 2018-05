Haar Heftiges Programm: Heideköpfe drei Tage in Folge im Einsatz

Haar / Thomas Jentscher

Zum Auftakt des heftigen Programms treten die Heidenheimer am Donnerstag in München-Haar an. Anschließend geht’s nach Mainz.

Jetzt geht es bei den Heidenheimer Baseballern Schlag auf Schlag: Am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam, 14 Uhr) treten sie in München bei den Haar Disciples an, am Freitag (19 Uhr) und Samstag (14 Uhr) folgen zwei Spiele bei den Mainz Athletics – allesamt Konkurrenten im Kampf um die Play-off-Plätze.

Am Dienstag reist der Heideköpfe-Tross dann nach Rotterdam, wo bis Sonntag die Championsleague des europäischen Baseballs ausgespielt wird. Das Spiel in Haar wäre eigentlich der Saisonauftakt gewesen, viel aber aus, da der Platz nicht bespielbar war.

Die Disciples kamen gut in die Saison, belegen mit 11:6 Siegen Rang drei hinter Regensburg (13:5) und Heidenheim (18:1). Am Schlag agiert das Team ziemlich ausgeglichen, mit einer Trefferquote von 26,2 Prozent aber deutlich schwächer als die Heideköpfe (35,5).

Heideköpfe vor großer Herausforderung

Als Werfer wird der Tscheche Jan Tomek auflaufen, der schon in Regensburg und zuletzt in den Niederlanden spielte. Er ist derzeit drittbester Werfer der 1. Liga Süd und wird die HSBler sicher vor eine große Herausforderung stellen.

Für die Heideköpfe ist es nicht optimal, vor dem Europacup noch drei schwere Spiele in drei Tagen bestreiten zu müssen. „Wir haben keine andere Chance als dies als Vorbereitung auf Rotterdam zu sehen“, sagt Trainer Klaus Eckle. Deshalb wird man die angeschlagenen Spieler schonen und bei den Werfern mit Pitch-Count agieren. Das heißt, nach einer vorgegebenen Anzahl von Würfen wird – egal wie es steht – gewechselt.

Zum Glück stehen Eckle und seinem Trainer-Kollegen Mike Hartley eine ganze Reihe von hochkarätigen Pitchern zur Verfügung. Seit dem vergangenen Wochenende ist Luke Sommer wieder im Einsatz, zum Europacup kommen noch Peter Sykaras, Ricky Torres und der Ex-Solinger André Hughes hinzu.

So ist Eckle trotz allem zuversichtlich, zwei der drei Spiele gewinnen zu können, ehe dann in der Woche darauf die große Herausforderung auf europäischer Bühne wartet.