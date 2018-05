Saarlouis Heideköpfe bleiben auf Siegkurs

Saarlouis / hz

Die Heidenheim Heideköpfe kehrten mit zwei Siegen aus Saarlouis zurück und bleiben in der Bundesliga auf Kurs.

Am Sonntag gewann der amtierende deutsche Meister seine beiden Auswärtspartien bei den Saarlouis Hornets. Im ersten Duell setzten sich die Heidenheimer mit 4:2 durch, in der zweiten Partie boten die Heideköpfe einmal mehr ein Offensiv-Spektakel und siegten überlegen mit 13:1.

Mit diesen Erfolgen beim Schlusslicht der Bundesliga Süd untermauerten die Heidenheimer nicht nur ihre souveräne Tabellenführung, sie bauten damit auch ihre imposante Bilanz auf mittlerweile 16:1 Siege aus.

Am kommenden Wochenende kommt's zum Derby mit Aufsteiger Ulm – am Freitag (18 Uhr) haben die Heideköpfe zunächst Heimrecht im Ballpark, am Samstag sind sie dann an der Donau zu Gast (14 Uhr).