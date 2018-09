Ringer-Verbandsliga Hauchdünne Niederlage im Ostalb-Derby

Röhlingen / Alwin Reimer

Die TSV Herbrechtingen unterliegt beim AC Röhlingen etwas unnötig mit 13:14.

Wie schon oft lieferte sich die TSV Herbrechtingen mit dem AC Röhlingen, dem wiedererstarken Aufsteiger aus der Landesliga, einen Ringkampf voller Rasse und Klasse. Die Gastgeber hatte am Ende des Tages mit 14:13 ganz knapp die Nase vorn, für die TSVler wäre dabei fraglos mehr drin gewesen.

Bereits der Auftakt bis 57 kg Freistil zwischen Muhammed Tasdelen (TSV) und Adrian Maierhöfer war ein ringerischer Genuss. Tasdelen gelang eindrucksvoll die Revanche für die Niederlage bei der Kadetten-DM im Frühjahr. Nach einer konzentrierten Leistung nahm er einen 6:2-Punktsieg mit von der Matte. Bis 130 kg greco stellte sich Tuncay Yildiz (TSV) dem ungarischen U-23-Meister Bendeguz Toth und war bei der 0:15-Niederlage chancenlos.

In der Kategorie bis 61 kg greco mussten Alexandru Petcu (TSV) und Stefan Maierhöfer beide stilartfremd antreten.

Nach einem 2:2 zur Pause ging der Einheimische nach einem Durchdreher 5:2, doch Petcu ging in den letzten 20 Sekunden volles Risiko. Nach einem herrlichen Überwurf hätte es um Haaresbreite zum Schultersieg gereicht, nur die Fixierung glückte nicht mehr ganz. Durch die 4er-Wertung kam der Herbrechtinger aber trotzdem noch zum 6:5-Punktsieg.

Christoph Krämer (TSV) traf bis 98 kg Freistil auf den Routinier Martin Mayer. Der TSVler zeigte sich vor allem im ersten Abschnitt agiler, nutzte seinen Gewichtsvorteil und markierte da bereits die Wertungen zum 6:0-Punktsieg.

Mit 9:4 in die Pause

Bis 66 kg Freistil zeigte sich Mihai Vranceanu (TSV) ausgezeichnet in Form, riss gegen Fabian Stock sofort die Initiative an sich und legte seinen Gegner bei einer 10:2-Führung schließlich auf beide Schultern. Damit führte Herbrechtingen zur Pause mit 9:4.

Bis 86 kg greco traf Riccardo Caricato (TSV) auf den ungarischen Spitzenmann Martin Szabo. Das Herbrechtinger Talent hielt überraschend gut mit und die Punktniederlage mit 3:7 im Rahmen. Der Kampf bis 71 kg greco zwischen Rico Strubel (TSV) und Michael Wöhrle verlief wie erwartet ausgeglichen. Nach dem ersten Abschnitt führte der Röhlinger 4:3, machte dann durch einen „Schlüpfer“ die entscheidende Wertung zum 63.

Der Vorsprung war so auf einen Punkt geschmolzen als Marcel Strubel (TSV) bis 80 kg Freistil gegen Röhlingens Neuzugang Aaron Heib antrat. Nach einem 2:3 ging der TSVler mit einem Überstürzer 6:3 in Front, doch Heib konterte und kam in der fünften Minute des Kampfes zum überraschenden Schultersieg. Röhlinger ging damit erstmals in Front (12:9). Bis 75 kg Freistil war David Dobre (TSV) gegen Christian Link nicht zu stoppen und verbuchte nach knapp zwei Minuten einen technisch Sieg.

So führte die TSV wieder mit 13:12 und der letzte Kampf musste die Entscheidung bringen. Edi Kruse liefert sich hier mit Tim Wist bis in die vierte Minute hinein einen intensiven Kampf auf Augenhöhe, doch dann setzte sich die Physis des 20 Jahre jüngeren Röhlingers und dessen gut vier Kilo Gewichtsvorteil durch. Kruse war stehend K. o. und verlor mit 1:5 Punkten. Zum Leidwesen des TSV-Anhangs bedeutete dies den 14:13-Heimsieg der Hausherren aus dem Ellwanger Vorort.