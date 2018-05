Schwenningen Happy End: Highlanders gewinnen bei den Neckar Hammers

Schwenningen / Simon Wannenwetsch

Die Highlanders landen einen wichtigen 32:30-Sieg bei den Neckar Hammers in Schwenningen und beenden damit die Hinrunde in der Oberliga auf dem fünften Tabellenplatz.

Bei schwülwarmen Bedingungen und vor knapp 300 Zuschauern begann das Spiel für die Highlanders mit einem klassischen Fehlstart. Der gegnerische Spielmacher fand mit einem langen Pass einen freien Receiver, der unbegleitet zum Touchdown lief. Da der Extrapunkt misslang, stand es schnell 6:0 für die Gastgeber.

Auch die Defensive der Neckarstädter kam gut in Fahrt und zwang die TSG-Footballer zu einem frühen Befreiungskick. Von der Mittellinie kamen die Hammers wieder mit einem Pass bis knapp vor die Endzone, von wo aus sie mit einem Lauf ihren zweiten Touchdown erzielten, diesmal gelang der Extrapunkt (13:0)

Wer nun dachte, dass die Highlanders zusammenbrechen würden, lag falsch, denn die Ansprache von Headcoach Bernd Fuss unter der Woche zeigte Wirkung. Im anschließenden Kickoff-Return fasste sich Marius Henninger ein Herz und konnte von der gegnerischen Verteidigung erst an der Mittellinie gestoppt werden.

Nach einem weiten Pass von Wengert auf Julian Ackermann und einem darauf folgenden Laufspielzug von Simon Winter war man selbst schnell vor der gegnerischen Endzone, von wo aus Jason Amughoro den Ball zum Anschluss-Touchdown trug. Dass man es auch ohne Gewalt kann, zeigte der ausgespielte Zweipunktversuch, bei dem Wengert mit einem Pass Kai Schmid fand (13:8).

Von Fehlern profitiert

Im Anschluss profitierten die Highlanders von einem Fehler des Returners der Neckar Hammers, der bei der Ballaufnahme mit dem Knie den Boden berührte und somit seiner Offense das Ballrecht an deren 15-Yard-Linie bescherte. Aus dieser Lage konnte Max Meier einen Pass abfangen und so der Offense das Ballrecht erobern. Nach einem Lauf von Dirk Lucht und einem Pass auf Fabian Bück stand man wieder kurz vor der Endzone, von wo aus Daniel Wengert das Leder selbst in die Hand nahm und den zweiten Touchdown erzielte, Kai Schmid war beim Extrakick wieder erfolgreich (13:15).

Der zweite Spielabschnitt begann mit dominierenden Defensivreihen, jedoch konnten sich die Hammers mit guten Kombinationen aus Pass- und Laufspielzügen der Endzone der Highlanders nähern, von wo aus sie wieder mit einem Pass das Deckungssystem der Verteidigung aushebelten und mit einem anschließenden erfolgreichen Extrakick wieder die Führung übernahmen (22:15).

Highlanders gehen in Führung

Davon ließ sich die gut aufgelegte Offensive nicht abschrecken. Mit Pässen von Wengert auf Fabian Bück und Kai Schmid konnte man das Spielfeld schnell überbrücken und so mit einem erneuten Touchdown plus erfolgreichem Extrakick die 20:22-Führung erzielen. Mit Abpfiff zur Halbzeit musste man lediglich noch ein Field Goal zum 23:22-Rückstand hinnehmen.

Das dritte Viertel lief ohne große Highlights ab. Das Spektakel begann im letzten Viertel mit einem sehr guten Befreiungskick der Hammers bis an die 3-Yard-Linie der Highlanders, die sich aus der prekären Situation mit einem Lauf von Dirk Lucht befreiten. Im darauf folgenden Spielzug gelang Wengert ein Traumpass über 40 Yards auf Fabian Bück, der erst knapp vor der Neckar-Endzone eingeholt wurde. Von dort aus konnte Dirk Lucht mit einem Lauf zum nächsten Touchdown vollenden, Schmid war beim Extrakick wieder sicher (23:29).

Die Defensive der TSG-Footballer zwang Schwenningen zu einem erneuten Punt, der die Highlanders jedoch wieder in eine schwierige Ausgangssituation brachte. Der Offensive konnte sich jedoch mit einem Lauf durch Tim Münkle wieder befreien. Bei einem folgenden zweiten Versuch mussten die Highlanders 20 Yards für ein neues First Down überbrücken, doch auch das gelang. Wengert warf einen Pass auf Julian Ackermann, der den Ball zwar nur abprallen konnte, jedoch war der an diesem Tag glänzend aufgelegte Fabian Bück zur Stelle und konnte den Ball sichern und damit 40 Yards Raumgewinn erzielen. Darauf musste man sich mit einem gelungenen Field Goal von Kai Schmid aus knapp 40 Yards begnügen, jedoch zwang man mit dem 32:23 die Neckar Hammers dazu, noch mindestens zweimal zu punkten.

Dies gelang den Gastgebern dann aber schneller als erhofft. Ein guter Kickoff-Return der Hammers brachte sie bis kurz vor die Endzone der Highlanders. Von dort konnte Schwenningen schließlich mit einem Lauf die auf Passverteidigung ausgelegte Defensive der Highlanders durchbrechen und mit einem erfolgreichen Kick auf 32:30 verkürzen.

Griff in die Trickkiste

Die verbleibenden zwei Minuten Spielzeit versuchten die Highlanders mit Läufen herunterzuspielen. Die vorletzte Minute gelang das gut, jedoch zwang die Defense der Hammers die Highlanders nochmals in eine schwierige Situation, da man in einem dritten Versuch 15 Yards überbrücken musste. Dafür griff man im TSG-Lager in die Trickkiste.

Über Kai Schmid täuschte man einen Laufspielzug an, auf den die Hammers zu früh reagierten, denn Schmids Ziel war ein Pass auf den bis dahin frei gelaufenen Fabian Bück, der den schwierigen Ball fangen konnte und den Highlanders so 40 Yard Raumgewinn bescherte. Ein darauf folgender Lauf von Simon Winter sorgte dann für ein weiteres First Down, woraufhin Wengert die Partie zum erlösenden 30:32 abknien konnte.

Durch den Auswärtssieg stehen die Highlanders nun mit zwei Siegen und vier Niederlagen nach Ende der Hinrunde auf dem fünften Tabellenplatz.