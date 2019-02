Steinheim Handballer Tobias Mewitz über eine erfolgreiche Saison

Steinheim / Patrick Vetter

Tobias Mewitz legt eine erfolgreiche Saison im Rückraum des TV Steinheim hin. Er und sein Team gehen nun ohne Druck ins Spiel gegen den Tabellenzweiten TV Reichenbach.

Sechs Spiele in Folge gewannen die Steinheimer Landesligahandballer nun und haben sich mit Abstand auf die nachfolgenden Ränge auf Tabellenplatz drei vorgearbeitet. Am Samstag um 20 Uhr haben sie den Zweitplatzierten TV Reichenbach zu Gast in der Wentalhalle. Dem erfolgreichsten Torjäger der Steinheimer, dem 24-jährigen Rückraumspieler Tobias Mewitz, gelang es zweimal in der Saison zwölf Tore in einem Spiel zu werfen. Der Lehramtsstudent fährt für jedes Training aus seiner Heimat Hofen über seinen Studienort Schwäbisch Gmünd nach Steinheim.

Nach sechs Siegen allein in den vergangenen Wochen muss die Stimmung in der Mannschaft gut sein?

Tobias Mewitz: Wir sind wie schon die ganze Saison weiterhin alle gut drauf und motiviert, auch die nächsten Spiele zu gewinnen.

Könnt ihr jetzt entspannt in die nächsten Spiele gehen, oder wird es erst recht spannend für euch?

Mewitz: Ob es spannend wird kann ich noch nicht sagen. Wir machen uns selbst da auf jeden Fall keinen Stress. Wir fokussieren uns erst mal auf das nächste Spiel gegen Reichenbach am Samstagabend. Das ist für uns extrem wichtig. Wir sind motiviert zu zeigen, was wir drauf haben und zu beweisen, dass wir mit der Tabellenspitze mithalten können.

Wir haben mit den Reichenbachern noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen, da sie uns recht deutlich geschlagen haben. Eine Niederlage steht da nicht zur Diskussion – bei keinem von uns (lacht). Wir freuen uns darauf und wollen das Spiel zu Hause vor den eigenen Fans zu unseren Gunsten entscheiden.

Wie bereitet ihr euch auf einen Gegner wie Reichenbach vor?

Mewitz: Unser Trainer hat sich viele Videos von den Spielen der Reichenbacher angeschaut und an uns weitergeleitet. Wir kennen das Team aber auch selbst alle aus den vergangenen paar Jahren. Reichenbach hat einen starken Rückraum. Sie lassen den Ball gut laufen. Das müssen wir verhindern. In der Abwehr sind sie kompromisslos und kommen früh raus, unterbinden den Angriff und greifen schnell wieder an. Wir dürfen vorne keine Fehler machen und müssen schnell zurück in die Abwehr.

Falls es mit dem Sieg klappt, kann man dann vom Aufstieg träumen?

Da nur der erste Platz aus der Landesliga aufsteigt, glaube ich nicht, dass sich da jemand Hoffnungen macht. Altenstadt und Reichenbach sind mit fünf Punkten Abstand auf Platz eins und zwei, wobei Reichenbach schon ein Spiel mehr ausgetragen hat. Wir haben den Aufstieg nicht mehr selbst in der Hand und müssten auf Patzer der anderen hoffen. Wir wollen den dritten Platz halten. Es war von vorneherein das Ziel, besser abzuschneiden, als vergangene Saison. Wenn wir das sicher schaffen, schauen wir, ob die beiden vor uns in der Tabelle doch noch Nervenflattern bekommen. Dann werden wir allerdings da sein.

123 Tore in 18 Spielen haben Sie mittlerweile in dieser Saison geworfen. Wieso läuft es gerade so gut?

Es haben viele andere für mich mitgespielt. Vor allem unsere Mittelleute haben mir gut zugespielt, sodass ich in leichte Wurfpositionen gekommen bin. Wir lassen den Ball gut laufen. Das kommt mir entgegen, weil ich das schnelle Spiel bevorzuge.

Es gibt aber auch noch einiges zu verbessern: Unser Abwehrspiel zum Beispiel. Wir haben in der Hinrunde viel zu viele Gegentore bekommen. Außerdem könnte die Chancenauswertung besser werden.

Was macht einen guten Rückraumschützen aus?

Er darf nur wenig technische Fehler machen und muss seine Mitspieler, vor allem den Kreisspieler, einsetzen können. Außerdem sollte er gut in der Abwehr sein, denn jedes Tor, das man hinten nicht kriegt, muss man vorne nicht machen.

Im Rückraum wurden Sie sowohl rechts als auch links eingesetzt. Wo fühlen Sie sich am wohlsten?

Ich spiele da, wo es für die Mannschaft am besten ist und das ist gerade oft auf halblinks. Ich fühle mich aber auch in der Mitte sowie auf halbrechts wohl.

David Wittlinger kam jetzt vom Drittligisten VfL Pfullingen zurück nach Steinheim. Er spielt auch auf halblinks. Ändert sich dadurch etwas?

Es ändert sich etwas für die ganze Mannschaft. Wir haben einen extrem erfahrenen Spieler dazu bekommen und natürlich müssen wir alle Spielanteile abgeben. Ich rutsche jetzt oft in die Mitte oder auf halbrechts. Das Zusammenspiel funktioniert bis jetzt aber gut.

Ist die Situation die gleiche, wie im Frühsommer 2016, als Wittlinger den TV Steinheim verließ?

Die ganze Mannschaft versteht sich auf und neben dem Spielfeld. Ich habe, bevor er ging, noch ein Jahr mit David gespielt. Man merkt, dass David körperlich präsenter ist, einen besseren Wurf und ein ganz anderes Spielverständnis hat. Im Training ist er ein enormer Ansporn. Gerade in der Abwehr bringt er uns die Aggressivität bei, die in der dritten Liga gespielt wird.

Steinheim geht mit fast komplettem Kader ins Duell gegen Reichenbach

Trainer Sebastian Kieser ist erstrangig nur eines wichtig: Die Verteidigung des dritten Tabellenplatzes. „Das Spiel wird für beide Mannschaften sehr wichtig, aber wir können den Aufstieg nicht mehr aus eigener Kraft schaffen“, sagt er.

Der TV Reichenbach sei ein ähnliches Team wie seine Steinheimer Handballer. Sie haben einen breiten Kader und alle Positionen sind gleich gefährlich. „Es gibt da keinen Shooting-Star“, sagt Kieser.

Personell sieht es bei den Steinheimern gut aus. Nur Torwart Steffen Maier wird fehlen, er wird aber auch in den kommenden Wochen noch nicht spielen.