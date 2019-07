Bei den Handballtagen gibt es eine DKMS-Registrierungsaktion.

Die Brenzer Handballtage beginnen am Freitag, 12. Juli, mit einem Hobbyturnier (18 Uhr). Am Samstag (12.30 Uhr) spielen die A-, B- und C-Jugenden. Am Sonntag (9.30 Uhr) kommen dann die D- und E-Jugenden sowie die Minis zum Einsatz.

Dieses Jahr findet im Rahmen des Turniers am Sonntag von 13 bis 18 Uhr im Vereinsheim Ovum am Brenzer Sportplatz eine DKMS-Registrierungsaktion statt: Damit will der TV Brenz den Kampf gegen Blutkrebs unterstützen. Alle 15 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs und jeder zehnte Betroffene sucht vergeblich einen passenden Spender, heißt es in einer Vereinsmedlung des TVB. Eine Stammzellspende sei oft die einzige Überlebenschance.