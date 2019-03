Auch wenn für beide Klubs die Saison gelaufen ist, wird das Stadtderby zwischen dem HSB und der TSG Schnaitheim mit Spannung erwartet.

Noch vier Wochen läuft die „Saison der vielen Derbys“ in der Handball-Bezirksliga. Am Wochenende stehen zwei weitere kreisinterne Duelle an. Während es in der Heidenheimer Karl-Rau-Halle am Samstag (20 Uhr) zum stets interessanten Stadtderby zwischen dem HSB und der TSG Schnaitheim kommt, treffen am Sonntag (17 Uhr) in der Königsbronner Herwartsteinhalle die HSG Oberkochen/Königsbronn und der TV Brenz aufeinander.

Entscheidungen sind gefallen

Für alle vier genannten Teams geht es dabei nur noch ums Prestige. Platz eins und zwei machen die SG Hofen/Hüttlingen und Jahn Göppingen untereinander aus, die voraussichtlich zwei Absteiger machen die SHB II, Aalen/Wasseralfingen und Heubach unter sich aus.

„Wir wollen die Saison ordentlich zu Ende spielen und dabei ist das Derby natürlich noch einmal ein Highlight“, sagt HSB-Trainer Bayram Somogyi, der insgesamt mit der laufenden Runde nicht zufrieden sein kann. Nach der starken Saison 2017/18 und weiteren Verstärkungen hätten einige Beobachter den Heidenheimern einen Spitzenplatz zugetraut.

Ein Grund für das enttäuschende Abschneiden war sicher die anhaltende Verletzungsmisere. „Ich konnte nicht ein einziges Spiel mit meiner Wunschformation bestreiten“, erklärt Somogyi, der am Samstag Revanche für die spektakuläre 36:43-Niederlage in der Hinrunde nehmen will. „Das war schon vogelwild“, schmunzelt der HSB-Coach, der auch dieses Mal personell Probleme hat.

HSB wieder ersatzgeschwächt

Neben den Langzeitverletzten Marcel Hug und Florian Biebl fällt auch Christian Hug aus, hinter dem Einsatz von dessen Bruder Benjamin steht ein großes Fragezeichen. Den Schlüssel zum Sieg sieht Somogyi in einer geschlossenen und kämpferisch starken Leistung. Auf jeden Fall rechnet er nochmals mit einer vollen Halle und guter Stimmung – dazu sollen auch Guggamusik und Sektbar beitragen.

Natürlich geht der Blick auch schon Richtung nächste Saison. In dieser wird es beim HSB voraussichtlich keine großen Veränderungen geben. Der Trainer bleibt und bis auf Abwehrchef Alexander Sabouni wollen auch alle Spieler weitermachen. Mit externen Verstärkungen ist eher nicht zu rechnen und da der HSB derzeit keine A-Jugend hat, wird es auch eine Weile dauern, bis aus dem Nachwuchsbereich wieder etwas nachkommt.

Die TSG Schnaitheim ist derzeit Tabellensechster mit 21:15 Punkten und würde gerne noch zwei, drei Plätze nach oben klettern. Die Truppe von Coach Jochen Ruoff gewann vier der letzten fünf Spiele, musste sich nur Tabellenführer Hofen/Hüttlingen geschlagen geben. Für Ruoff zählt das allerdings im Derby nicht. „Da geht es wieder bei null los, am Samstag wird die Mannschaft mit der besseren Einstellung gewinnen“, sagt der TSG-Coach, der nicht wie in der Hinrunde ein Spiel mit knapp 80 Toren erwartet. „Wir haben uns defenisv mittlerweile stabilisiert.“

Auch für die Schnaitheimer ist das Derby nochmals ein besonderes Spiel. Bei aller Brisanz sind die Zeiten der überharten Rivalität aber vorbei. „Wir kommen schon miteinander klar, betont Ruoff, der die Schnaitheimer nach jetzigem Stand auch in der kommenden Saiosn trainieren wird. Der Stamm der TSG bleibt zusammen, über mögliche Zugänge und Ziele für 2019/20 lasse sich jetzt noch nichts sagen.

HSG endlich wieder daheim

Im anderen Derby hat die HSG Oberkochen/Königsbronn am Sonntag (17 Uhr) den TV Brenz zu Gast. Nach vier Auswärtsspielen in Folge und anschließend vier Wochen Pause darf die HSG, derzeit bester Kreisvertreter, damit endlich wieder zu Hause antreten. Die Personalsituation hat sich in dieser Zeit nur wenig entspannt. Zwar kann Lukas Eckardt seit einigen Tagen wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen, ein Einsatz käme aber vermutlich noch zu früh.

Dafür musste die HSG die nächste Hiobsbotschaft verkraften: Die Verletzung von Youngster Nico Hofmann in Heubach hat sich als Kreuzbandriss herausgestellt. Das Trainerduo Stegmaier/Hoga wird deshalb auf einige angeschlagene Spieler zurückgreifen müssen.

Die Brenzer sind motiviert

Der TV Brenz war nach der Faschingspause bereits wieder im Einsatz, musste sich mit nur einem Tor dem Topteam von Jahn Göppingen geschlagen geben. Zuvor hatten die Brenzer vier Siege eingefahren und sich von der Abstiegszone abgesetzt. Coach Markus Wulz hat auch noch Lust auf mehr: „Wir haben jetzt noch drei Spiele vor der Brust, in die wir mit voller Motivation gehen werden.“ Schon das Hinspiel war mit dem 22:21-Sieg der HSG eine denkbar knappe Angelegenheit, am Sonntag ist erneut ein enges Duell zu erwarten.

SHB II kann großen Schritt machen

Als Tabellenzehnter hat die zweite Mannschaft der SG Herbrechtingen/Bolheim derzeit vier Punkte Vorsprung auf die beiden Teams hinter sich und gute Chancen, die Klasse zu halten. Am Sonntag (17 Uhr) ist die SHB II in Treffelhausen Außenseiter, könnte aber mit einem Sieg beim Viertplatzierten schon den entscheidenden Schritt machen.