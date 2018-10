Königsbronn Handball-Derby: Starke Abwehrleistung als Sieggarant

Königsbronn / Tobias Schramek

Die HSG Oberkochen/Königsbronn schlägt die SHB II mit 26:19.

Dank einer starken Defensivleistung mit gut aufgelegten Torhütern behielt die HSG Oberkochen/Königsbronn im Kreisderby der Handball-Bezirksliga gegen die SHB II die Oberhand. Bis zur zwölften Minute und dem 4:4 durch Patrick Richardon – an diesem Tag stärkster HSG-Akteur – blieb die Partie ausgeglichen.

Im Anschluss ließ sich Torhüter Ehresmann beim Siebenmeter der Gäste nicht von einem Trickwurf überlisten – das war eine Art Weckruf an seine Vordermänner. Rückraumshooter Eckardt, der nach seiner Verletzung wieder an Bord war, erzielte vier wuchtige Treffer aus dem Rückraum.

HSG zieht bis zur Pause davon

Auf der anderen Seite packte die HSG nun in der Abwehr konsequent zu, was noch auf das Gehäuse kam, war meist sichere Beute von Ehresmann, der vor allem im ersten Durchgang eine starke Partie zeigte. So gelang es der HSG, sich bis zur 24. Minute auf 10:6 abzusetzen. Durch einen sehenswerten Treffer von Schmied und zwei erfolgreiche Konter von Ludwig bauten die Gastgeber bis zum Halbzeitpfiff den Vorsprung auf 13:8 aus.

Kurz nach Wiederbeginn gab es dann eine vielleicht vorentscheidende Szene: Nach einem Angriff der HSG traf Gästespieler Jäger Patrick Richardon beim Laufduell im Gesicht. Die beiden Unparteiischen entschieden nach kurzer Beratung auf Disqualifikation für den bis dato erfolgreichsten Torschützen der SHB. Es war eine harte Entscheidung der insgesamt sehr gut pfeifenden Schiedsrichter.

Schwächephase nicht genutzt

Somit fehlte den Gästen eine wichtige Option im Angriffsspiel und sie konnten die nun folgende kleine Schwächephase der Gastgeber nicht in aller Konsequenz ausnutzen.

Trotzdem verkürzte die SHB auf 16:13. Nach einer HSG-Auszeit lief es bei den Gastgebern aber wieder besser. Insbesondere der junge Nico Hofmann auf Rückraum Mitte und Richardon, der in dieser Phase nahezu aus jeder Position traf, taten sich hervor.

Nach 45 Minuten war der alte Fünf-Tore-Vorsprung wiederhergestellt, knapp zehn Minuten vor Ende stellte Sebastian Miese auf 23:18. Am Ende siegte die HSG deutlich.