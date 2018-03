Heidenheim Handball-Bezirksliga: Spitzenreiter kommt mit Wut im Bauch

Heidenheim / ed

Der HSB hat Bettringen zu Gast, die sich für die Hinspielniederlage revanchieren will.

Die SG Bettringen führt souverän die Tabelle an, hat zuletzt ihre ärgsten Verfolger jeweils deutlich besiegt und wird aller Voraussicht nach den Wiederaufstieg in die Landesliga feiern. Heute sind die Bettringer „in der ungeliebten Karl-Rau-Halle“ zu Gast, wie es auf deren Homepage heißt (20 Uhr). Dabei kommt der Spitzenreiter mit einer ordentlichen Portion Wut im Bauch, wie Bayram Somogyi weiß. Schließlich fügte die Mannschaft des HSB-Trainers den Bettringern die bislang einzige Saisonniederlage zu. Beim 27:25-Erfolg haben die Heidenheimer „einen perfekten Tag“ erwischt, so Somogyi.

Die Vorzeichen fürs Rückspiel sind allerdings nicht optimal. So fallen wohl einige Spieler wie Marcel Hug (Quetschung am Fußgelenk), Manuel Dandl (Knieprobleme) und Adrian Schoeps (Rückenprobleme) aus. Zudem ist Tobias Stegmaier beruflich verhindert. Nichtsdestotrotz möchte Somogyi mit seinem Team den künftigen Meister „so lange wie möglich ärgern“.

Nach zuletzt drei Auswärtsspielen in Folge, darf die HSG Oberkochen/Königsbronn am Samstag (20 Uhr, Herwartsteinhalle) wieder zuhause antreten. Gegen Göppingen möchte die HSG den Schwung vom wichtigen Auswärtssieg in Heubach am vergangenen Wochenende mitnehmen und den Auftakt in eine Serie von insgesamt vier Heimspielen erfolgreich gestalten. Im Hinspiel gab es für das Team von Trainer Radomir Bjelic nach schwacher Leistung eine 27:30-Niederlage. Verzichten muss die HSG auf Huep (Sperre) und den verletzten Eckardt. Mit Jakob Hug und Kai Lumpp kehren auch zwei Stammkräfte wieder in den Kader zurück.

Die TSG Schnaitheim tritt heute beim Tabellenzweiten Hofen/Hüttlingen an (20.30 Uhr).