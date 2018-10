Schnaitheim Handball-Bezirksliga: Keeper Konkel ebnet den Weg

Schnaitheim / HZ

Der TV Brenz setzt sich bei der TSG Schnaitheim in einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel mit 34:29 durch und feiert damit in der vierten Begegnung den ersten Saisonsieg.

Während es für die TSG Schnaitheim das erste Spiel der neuen Saison war, bestritt der TV Brenz bereits seine vierte Begegnung. Zu Beginn agierten beide Mannschaften nervös. Erst nach zwei Minuten erzielte Martin Mäck das 0:1 für die Gäste und erhöhte nach dreieinhalb Minuten auf 0:2. Die TSG brauchte gut vier Minuten für den ersten Torerfolg und verkürzte 60 Sekunden später auf 2:3.

Dabei zeigte Brenz mit der Spielpraxis von bisher drei Partien die reifere Spielanlage und suchte immer wieder erfolgreich den Abschluss über den Kreis – eine Variante gegen die die TSG über die gesamte Spielzeit kein Gegenmittel finden sollte. Beim 5:7 in der 12. Minute war der TV wieder mit zwei Treffern in Front, doch langsam fanden die Hausherren besser in die Partie.

Unentschieden zur Pause

Vor allem die rechte Schnaitheimer Angriffseite mit Chaudhari/Bayer und Benz sorgte für Torgefahr und so gelang den Grün-Weißen in der 16. Minute der Ausgleich zum 8:8.

Die Gäste zeigten sich davon aber unbeeindruckt und konnten sich in der Offensive auf ihre Achse Martin Mäck/Bobby Höfel/Pascal Röhm verlassen, die häufig eine erfolgreiche Angriffsaktion aufziehen konnte. In der Folge verlief die Begegnung ausgeglichen: Brenz legte immer wieder einen oder zwei Treffer vor, die TSG zog nach. Folgerichtig ging es über 11:11 in der 20. Minute mit einem 14:14-Remis in die Pause.

Brenz bleibt an der TSG dran

Nach dem Seitenwechsel wiederum gingen die Gastgeber mit 16:14 erstmals mit zwei Toren in Führung. Brenz ließ die TSG aber nicht davonziehen und die Partie blieb weiterhin umkämpft. In der 36. Minute erzielte Schnaitheim das 18:17 und nun folgte die entscheidende Phase der Partie: Adi Konkel im Brenzer Tor hielt eine Reihe Schnaitheimer Würfe.

Im Gegenzug spielten seine Vorderleute ihre Angriffe ruhig und erfolgreich zu Ende. Die TSG Schnaitheim schaffte es in der Abwehr nicht, den nötigen Zugriff herzustellen und so konnte sich die Gäste nach einer Dreiviertelstunde über 19:22 auf 20:25 absetzen. In Überzahl verkürzten die Grün-Weißen auf 24:26 (49.) und für die Gastgeber keimte ein wenig Hoffnung auf, doch zwei technische Fehler und daraus resultierende Gegentore machte diese jäh zunichte.

Knapp sieben Minuten vor dem Ende hatte der TV Brenz beim 24:29 die Begegnung wieder im Griff und ließ sich auch in der Schlussphase von den Schnaitheimern nicht mehr in Bedrängnis bringen.

Beide mit Heimspielen

Nach dem ersten Saisonsieg (34:29) hat der TV Brenz am kommenden Samstag, 13. Oktober, Aufsteiger Aalen/Wasseralfingen zu Gast (19.30 Uhr). Die TSG Schnaitheim bekommt es zeitgleich in der Ballspielhalle mit dem TV Bartenbach, einem weiteren Landesligaabsteiger, zu tun.