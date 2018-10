Schnaitheim Handball-Bezirksliga: Da war mehr drin für die TSG

Schnaitheim / HZ

Beim TV Treffelhausen musste sich Schnaitheim etwas unglücklich mit 25:26 geschlagen geben.

Die TSG Schnaitheim verwandelte einen anfänglichen 1:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. Die Gastgeber glichen aus, ehe Schnaitheim beim 4:6 (10.) wieder auf Zwei-Tore-Abstand erhöhte. Die erste Viertelstunde verlief sehr ausgeglichen, denn der TV glich beim 7:7 erneut aus und ging nun selbst knapp in Führung.

Schnaitheim versuchte die kompromisslose Abwehr der Hausherren spielerisch zu knacken, was häufig auch gelang. Doch vereinzelt schlichen sich nun auch technische Fehler ein, die von Treffelhausen postwendend über die linke Angriffsseite mit schnellen Gegenangriffen gekontert wurden.

Beim 12:9 in der 22. Minute drohte Schnaitheim ein wenig den Anschluss zu verlieren, doch bis zur Pause blieben die Grün-Weißen in Schlagdistanz (14:12).

Die Gäste kamen besser in die zweite Spielhälfte. Zwei Treffer in Serie sorgten für den 14:14 Ausgleich. Beim 17:16 in der 40. Minute hatte Treffelhausen leicht die Nase vorn. Es folgte eine Phase, in der sich Schnaitheim in der Offensive zu viele Fehler erlaubte. Die Gastgeber konnten sich beim 20:17 erstmals mit drei Toren absetzen (43. Minute).

Das junge Schnaitheimer Team, zeitweise standen fünf Spieler auf dem Feld die im letzten Jahr noch in der A-Jugend spielten, stemmte sich gegen die Niederlage – kam im Angriff aber nur langsam zurück in die Erfolgsspur.

Die Grün-Weißen bewiesen aber Moral. 50 Sekunden vor dem Ende fiel noch der Anschluss zum 25:26. Die TSG kam nochmals in Ballbesitz. Schnell wurde eine Auszeit beantragt und der letzte Angriff vorbereitet. Schnaitheim kam noch zu einem Torwurf, doch dieser blieb am Block der Hausherren hängen. Steffen Sturm TSG Schnaitheim: Mruk, R. Schmeißer, Hotz, Benz (5), Kraft (2), Bayer (3), Huber, Braumann (3), Kirschbaum (2), Sturm (3/3), Wagner (1), Chaudhari (5/1), L. Schmeißer (1), Simon