Diesmal ist in der Härtsfeldgemeinde sogar ein internationales Starterfeld zu sehen.

Bereits zum vierten Mal veranstaltet der SV Dischingen am Samstag im Wurfzentrum sein nationales Hammerwurf-Meeting, gleichzeitig der deutsche Juniorencup 2019.

Diesmal gibt es sogar ein international besetztes Teilnehmerfeld. So kommen vier chinesische Athleten mit dem ehemaligen Hammerwurf Bundestrainer Michael Deyle nach Dischingen. Unter ihnen sind zwei Werfer mit Bestleistungen über 70 Meter (Wang 77,68 m und Liu 73,06 m.)

Auch Lokalmatador Michael Burger wird versuchen, die 70-Meter-Marke zu knacken, um eine Nominierung für die U-20-Europameisterschaften 2019 in Boras (Schweden) zu bekommen.Sören Hilbig (U 18) vom VfR Evesen möchte seine Bestleistung von 75,43 m weiter verbessern. Insgesamt treten 16 weibliche und 17 männliche Teilnehmer an. Beginn ist am Samstag um 11 Uhr.