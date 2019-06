Heiko Hammann vom Reit- und Fahrverein Niederstotzingen landete bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Vierspänner in der Klasse S auf dem dritten Platz und ergatterte sich damit die Bronzemedaille.

Heiko Hammann vom Reit- und Fahrverein Niederstotzingen landete bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Vierspänner in der Klasse S auf dem dritten Platz und ergatterte sich damit die Bronzemedaille. Stattgefunden hat das Turnier in Reilingen bei Heidelberg. Hammann sei der jüngste Teilnehmer gewesen, auch auf Bundesebene sei er der jüngste Fahrer von Vierspännern. Nächster Termin ist ein Turnier in Zeiskam in Rheinland-Pfalz.