Der Luftsportring Aalen landet nach zehn Runden auf dem zweiten Platz.

Nach zehn geflogenen Runden belegt das Team des Luftsportrings Aalen zur Halbzeit den zweiten Platz der Segelflug-Bundesliga. Die Titelverteidiger und Dauerkonkurrenten der Elchinger Piloten aus Bayreuth sind weiterhin an der Tabellenspitze.

Die besonders heißen Temperaturen zur Zeit sind für die Segelflugpiloten nicht optimal, um große Flugstrecken zu bewältigen: Sind keine Quellwolken am Himmel zu sehen, sind gute Aufwindlinien deutlich schwerer zu erkennen. Nachdem am vergangenen Wochenende klar geworden war, dass nur der Sonntag als Flugtag in Frage kommt und über der Schwäbischen Alb kaum nutzbare Thermik prognostizier war, haben sich die Piloten Wolfgang Gmeiner, Dieter Walz und Johannes Böckler entschieden, ein weiteres Mal mit dem Auto und Segelfluganhänger Richtung Norden zu Fahren. Sie starteten gemeinsam in Kitzingen bei Würzburg und das nicht zum ersten Mal in dieser Saison: Wer ganz vorne mitfliegen will, darf keine Runde auslassen.

Steffen Schwarzer, Bernd Schmid und Josef Blüml blieben in heimischen Gefilden: Sie hofften auf ein einigermaßen fliegbares Wetterfenster, um auf der Alb starten zu können. Letztlich gelang es von ihnen aber nur Schmid, die erforderliche Minimalstrecke von 100 Kilometern zu erreichen.

Anders sah es bei den nach Norden gefahrenen Piloten aus: Sie erzielten 14 Punkte und verhalfen dem Luftsportring Aalen damit auf einen beachtlichen siebten Rundenplatz.

In der Summe konnte der Luftsportring Aalen bis zur Halbzeit 131 Puntke erzielen – und liegt damit nur 12 Punkte hinter den Erstplatzierten aus Bayreuth. Im vergangenen Jahr war die Situation genau anders herum. Da am Ende jedoch Bayreuth ganz knapp gewonnen hat, sind die Elchinger Bundesliga-Piloten optimistisch, in diesem Jahr selbst den Sieg davontragen zu können.