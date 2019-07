Für die zweite Auflage des Rennens haben sich bislang 330 Teilnehmer angemeldet.

Die Vorbereitungen für den zweiten Härtsfeld Mountainbike-Marathon am Samstag, 6. Juli, sind auf der Zielgeraden. Dass ein neuer Teilnehmerrekord fällt, ist bereits jetzt absehbar: Mehr als 330 Mountainbiker haben sich bereits knapp eine Woche vor dem Wettbewerb angemeldet – ebenso viele, wie bei der Premiere im vergangenen Jahr an den Start gingen. „Das bestätigt uns, dass wir bereits vieles richtig gemacht haben und sich die Veranstaltung unter den Sportlern rumgesprochen hat“, so Thomas Lehner vom Orga-Team des Bike-Sport-Vereins Nattheim.

Die Teilnehmer erwartet ein rund 25 Kilometer langer Rundkurs mit etwa 500 Höhenmetern, zahlreichen Up- und Downhills sowie Singletrails, den die Mountainbiker ein bis drei Mal absolvieren: 25 Kilometer, 50 Kilometer und 75 Kilometer stehen zur Auswahl. Start und Ziel ist jeweils im Ortskern von Nattheim, von dort geht es hauptsächlich über Trails-, Wiesen und Schotterwege über Fleinheim nach Auernheim und zurück nach Nattheim. Gestartet wird um 15 Uhr.

Spannendes Rennen erwartet

Bei der Qualität der bereits angemeldeten Teilnehmer ist ein spannendes Rennen zu erwarten: Auf der Marathon-Distanz über 75 Kilomezer bei 1500 Höhenmetern haben sich mit Uwe Hardter und Fabian Ziegler zwei international erfolgreiche Fahrer in die Starterliste eingetragen. Mit Lokalmatador Stephan Schiele werden sich die beiden ein enges Rennen liefern. Aus den eigenen Reihen des Bikesportvereins Nattheim haben sich insgesamt 27 Fahrer für die drei Distanzen angemeldet.

Alle kleinen Mountainbiker können sich beim „Kids Race Fette Reifen Rennen“ messen: Bereits mehr als 50 Teilnehmer sind für den Wettbewerb, dessen Strecke durch Nattheim führt, angemeldet.Bis einen Tag vor dem Rennen können sich die Teilnehmer direkt online über www.bike-sport-nattheim.de anmelden.

Nachmeldungen am Renntag sind bis 13.30 Uhr möglich. Bis der Startschuss fällt, erwarten die Organisatoren noch einmal deutlich mehr Anmeldungen: „Schließlich ist es uns wichtig, dass wir möglichst vielen Mountainbike-Begeisterten unsere schöne Natur rund um die Gemeinde Nattheim zeigen können und wenn wir dadurch unser internes Ziel von 400 Teilnehmern erreichen, sind wir super zufrieden“, sagt Lehner. 120 Helfer werden im Einsatz sein, damit bei der Veranstaltung alles glatt läuft.

Auch die Zuschauer sollen die Mountainbiker auf der Strecke in Aktion erleben können: Drei Hotspots wurden an den langen Anstiegen bei Nattheim, Auernheim und Fleinheim eingerichtet, an denen die Fahrer lange zu sehen sind und anegfeuert werden können. Im Start-Bereich in Nattheim wird es außerdem einen Messebereich mit Ausstellern rund um die Themen Rad und Gesundheit geben.