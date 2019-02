Volleyball Hält der Aufwärtstrend an?

Dettingen / pm

Die SG Volley-Alb steht vor einer schweren Aufgabe in Eningen gegen einen veränderten Rivalen.

Nach der Spielpause am vergangenen Wochenende wollen die Oberliga-Volleyballer der SG Volley-Alb die nächste Hürde knacken. Aber diese ist eine hohe, denn das Team gastiert am Samstag (19.30 Uhr, Arbachtalhalle) beim TSV Eningen.

Zu dieser Mannschaft haben die Älbler seit langem eine ganz besondere Beziehung. Lange Zeit konkurrierte man in der Oberliga um den Aufstieg, spielte dann zwei Jahre gemeinsam in der Regionalliga. In der vergangenen Saison war Eningen lange Zeit der direkte Gegner, als es um die Relegation ging.

Mittlerweile haben die Eninger aber eine Runderneuerung hinter sich, neue Spieler sind dazugekommen. Wie abwehrstark und clever das Team von der Achalm auftritt, mussten die SGler beim ersten Spiel in der neuen Lindenhalle erkennen, als es eine klare 1:3-Niederlage setzte. Das Tabellenbild macht die Spielstärke von Eningen deutlich, stehen die Mannschaft doch nach dem Auswärtssieg in Ulm auf Platz drei und hat noch Chancen auf die Aufstiegsrelegation.

Aber auch bei der SG hat sich einiges geändert. Das zeigen die letzten Spiele, in denen zwei Siege und eine eher unglückliche Niederlage zu Buche stehen. Mit Daniel Schwarz und Fabian Dietz ist die Mitte wieder eine Macht, die jungen Wilden haben sich immer besser ins Team eingefügt. Nun steht am Samstag auch Adam Peller wieder zur Verfügung, sodass Trainer Sascha Fennell mehr Optionen hat. Vorausgesetzt die Krankheitswelle schlägt nicht doch noch zu.

Selbstbewusst nach Oberschwaben

Mit dem Sieg beim Zweitplatzierten SG Nürtingen/Wernau haben die Volley-Alb-Damen deutlich gemacht, dass sie in der Landesliga gut mithalten können. Wenn die Truppe von Trainer Paul Schindler komplett auflaufen kann, ist sie am Samstag (16 Uhr, Herrschaftsbrühlhalle) favorisiert, wenn es zu dem jungen, sehr talentierten Team nach Ochsenhausen geht. Das Hinspiel in der Landkreishalle war eine klare Angelegenheit, aber in der Zwischenzeit hat auch Ochsenhausen erstaunliche Ergebnisse erzielt. Man muss also auf der Hut sein und seine Stärken clever ausspielen.

Sonntag ist Derbyzeit

Am Sonntag starten jeweils um 11 Uhr Derbys in der A-Klasse. Die Damen II der SG Volley-Alb treten in der Bibrishalle in Herbrechtingen an. In der Seewiesenhalle beginnt zur gleichen Zeit das Derby der Männer: Schnaitheim trifft auf die Zweite der SG Volley Alb.