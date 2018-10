Tischtennis Guter Start reichte nicht

Heidenheim / Martin Prager

Die Damen des PSV Heidenheim unterlagen in Ailingen 5:8.

Damen, Landesliga TSG Ailingen – PSV Heidenheim 8:5 – Zu Beginn gewannen Fleißner/Eckstein eine hart umkämpfte Partie, während Eberhardt/Nüsseler verloren. In den Einzeln waren Monika Fleißner und Susanne Eckstein zum 3:1 für den PSV erfolgreich. Dann drehte Ailingen jedoch das Spiel, nur Fleißner holte noch zwei Siege. Bezirksliga SG Schrezheim II – TTC Burgberg 3:8 – Im ersten Saisonspiel gelang Burgberg gleich ein wichtiger Sieg. Die Punkte holten Waibel/Kröner, Waibel (2), Kröner (1), Willaschek (2) und Wotsch (2). SV Neresheim – SG Schrezheim 8:5 – Simone Pfeuffer und Elke Schönemann-van Onzenoodt schlugen die SG Schrezheim fast im Alleingang. Sie waren im Doppel erfolgreich und gewannen anschließend jeweils drei Einzelspiele. Den fehlenden Punkt steuerte das Doppel Ortrun Scherer/Regina Lindacher bei. Herren, Landesklasse VfL Gerstetten – FC Strass 8:8 – Ein überraschender Punktgewinn gelang dem VfL gegen den Tabellenführer durch ein starkes hinteres Paarkreuz mit Härer und Baur, das alle vier Spiele für sich entscheiden konnte. Die anderen Punkte holten das Doppel Böhler/Höfle (2) sowie Pusch und Höfle im Einzel. Bezirksliga SC Unterschneidheim – SV Zang 7:9 – Im ersten Saisonspiel der beiden Aufsteiger führte Zang schnell 6:2, geriet dann aber 6:7 in Rückstand. Erst das Abschlussdoppel brachte in der Verlängerung des fünften Satzes die Entscheidung. Für Zang siegten Lüder/Dieter (2), Riethmüller/Benz, Lüder, Dieter, Trassl, Riethmüller und Benz (2). TSG Giengen – SV Waldhausen 9:2 – Nur im vorderen Paarkreuz hielt Waldhausen mit. Für Giengen siegten Fetzer/Fetzer (1), Konstantinidis/Rancov (1), Saposchkow/Friesen (1), J. Fetzer (1), Konstantinidis (1), R. Fetzer (1), Saposchkow (1), Friesen (1) und Rancov (1). TTC Härtsfeld – TSG Abtsgmünd 8:8 – Nach 6:8-Rückstand gelang Härtsfeld im letzten Einzel ein Fünfsatzsieg und die Punkteteilung. Für den TTC punkteten Lang/Jagusch, Duymaz/Sladek, Lang, Jagusch (2), Schuler und Winter (2). Bezirksklasse SV Mergelstetten – HSB 8:8 – Vor dem Abschlussdoppel führten die Gastgeber 8:7, aber Ziegler/Weinrich retteten dem HSB einen Punkt. Zudem siegten für Heidenheim Ziegler, Biljushov (2), Weinrich (2), Ziegler/Weinrich und Hörsch/Biljushov. Beim SVM waren Törke, Streicher (2), Filipovic, Herrmann, Schmid, Rose und Herrmann/Schmid erfolgreich. SV Neresheim – TV Steinheim 9:2 – Für den SV siegten Schermayer (2), Majer, Mayer, Scherer, Bahmann, Meißner sowie Schermayer/Mayer und Majer/Scherer, für Steinheim Prager und Wörner/Kovacs. TSG Giengen II – TTC Herbrechtingen 9:3 – Die Punkte für Giengen holten Grässle/Junginger (1), Morcinek/Gold (1), Mieskes/Heiser (1), Morcinek (2), Grässle (1), Mieskes (2) und Junginger (1); bei Herbrechtingen siegten Haag (1), Renner (1) und Müller (1).