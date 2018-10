Herbrechtingen / HZ

Obwohl es erst der zweite Turnierstart war, überzeugten Herbrechtingens Voltigierer in Röhlingen.

Die Gruppe mit Hanna Schuck, Lotta Stramm, Alina Antony, Emma Croizat, Emilia Stramm belegte unter Leitung von Hannah Stramm und Anke Großhable im Schritt-Wettbewerb Platz fünf.

Lotta Stramm wurde in einer Prüfung in Schritt und Galopp Siebte, unterstützt wurde sie von Hannah Stramm und Heike Rüd. Zudem bestand Lea Schaukal in Kornwestheim auf Covent Garden das Voltigierabzeichen VA 4.