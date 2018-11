Winzingen Gute Leistung bleibt unbelohnt

Winzingen / HZ

Die TSG Schnaitheim muss sich in fremder Halle denkbar knapp mit 28:29 geschlagen geben.

Wieder wurde es nichts mit dem ersehnten ersten Auswärtssieg für die Handballdamen der TSG Schnaitheim in der Landesliga. Obwohl man bei der HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf von der 10. bis zur 45. Minute wohl die beste Saisonleistung zeigte, stand man am Ende mit leeren Händen da.

Mit einem Schock begann für die TSG die Partie. Bereits in der vierten Minute fiel Jasmin Hauke mit einer Augenverletzung aus. Zu dieser Zeit führte der Gastgeber mit 3:1. Hanna Barth, die ein starkes Spiel zeigte, sorgte bis zur sechsten Minute für den 3:3-Ausgleich. Nach dem 5:5 nach neun Minuten waren die Grün-Weißen in der Partie angekommen.

Fortan dominierte Schnaitheim das Geschehen klar. Über 5:8 bis zum 8:13 konnte man sich bis zur 20. Minute komfortabel absetzen. Dieser Vorsprung hatte beim 12:17 nach 25 Minuten noch Bestand.

Doch bis zum Pausenpfiff gelang nur noch ein Treffer durch Marion Paus, die Gastgeber konnten ihrerseits noch vier erzielen. So wurden die Seiten beim unnötig knappen Halbzeitstand von 16:18 gewechselt.

In Halbzeit zwei nahmen sich die TSGlerinnen vor, an die Leistung Mitte Halbzeit eins anzuknüpfen. Doch bis zur 34. Minute schaffte die HSG bereits den Ausgleich zum 18:18. Durch Tore von Susi Fischer und abermals Hanna Barth erhöhte die TSG nach 37 Minuten wieder auf zwei Treffer (19:21).

Zwei Fehler im Spielaufbau

Fortan entwickelte sich ein spannendes Spiel. In der 44. Minute erzielten die Gastgeber wieder den Ausgleich, gerieten dann aber wieder mit zwei Toren in Rückstand. Als Susi Fischer dann das 23:26 erzielte, schien die TSG auf einen Sieg zuzusteuern. Doch durch zwei Fehler im Spielaufbau, die zu Kontern führten, ließ man den Gegner bis zur 53. Minute völlig unnötig wieder zum 25:26 herankommen.

Dies sollte sich rächen. Die HSG konnte nach 55 Minuten ausgleichen und beim 28:27 erstmals seit der achten Minute wieder in Führung gehen. Astrid Mühlberger gelang 45 Sekunden vor Schluss der Ausgleich.

Doch zehn Sekunden vor dem Ende gelang der HSG der Treffer zum 29:28. Die TSG legte die letzte grüne Karte auf den Tisch. Die Taktik, mit einem Distanzwurf, der übers Tor ging, noch auszugleichen, erwies sich als falsch. Da die HSG am Schluss mit einem siebten Feldspieler agierte, wäre der Weg, über einen schnellen Treffer durch die Mitte wohl erfolgsversprechender gewesen. Doch verloren die Schnaitheimerinnen die Partie sicherlich nicht in der letzten Minute. Am Ende war es so, dass es die TSG schlichtweg verpasst hatte, den Sack früher zu zumachen. TSG: Barth (8/4), Müller (1), Paus (6/1), Fischer (4), Grupp (1), Hauke, Jaus, Riehl (3), Diebold, Baur, Birzele, Mühlberger (5/3), Mainka