Beim Turnier des RV Dettingen gewinnt Catharina Hummel die M**-Dressur und Carina Hummel wird Zweite in der Dressur Klasse S*.

Die hohen Temperaturen am vergangenen Wochenende verlangten den Teilnehmern und dem Veranstalter des Dettinger Reitturniers einiges ab. Dennoch boten Pferde und Reiter den Zuschauern hervorragenden Sport und auch organisatorisch lief alles wie am Schnürchen. Für das Publikum gab es genügend Schattenplätze und für die vierbeinigen Hauptdarsteller wurde kurzerhand ein Duschplatz zum Abkühlen eingerichtet.

Auch sportlich lief es für den RV Dettingen und Reiter gut. In der Dressur gewann Catharina Hummel mit El-Sombrero die Prüfung der Klasse M**, Carina Hummel belegte im St. Georg Spezial der schweren Klasse S* mit CM´s Diabolito hinter Gabriele Matthes auf Dresemeyer vom PSV Onstmettingen den zweiten Platz.

Titel fürs Team

Im Springen siegten Mareike Klusik mit Kiss me in der Springprüfung Klasse L und Edward Butler auf Cashiragi in der Springprüfung der Klasse M** mit Joker. Der Sieg in der Wertungsprüfung der Klasse A* für die Mannschaftsmeisterschaft Dressur des Pferdesportkreises Heidenheim ging an das Team „Schokokuss mit Sahnetupf“ des Albuch Horse Club.

Die erste Springprüfung der schweren Klasse S* am Samstagnachmittag konnte Philipp Borst auf Costa Rica W vom RFV Jagstzell für sich entscheiden.

Zum Abschluss eines rundum gelungenen Turniers machte am Sonntag Bodycool B unter der jungen Reiterin Celine Zehnder seinem Namen alle Ehre. Pferd und Reiterin vom RFV Merklingen blieben trotz der nachmittäglichen Hitze cool, meisterten nach einem tadellosen Umlauf auch die Siegerrunde der zweiten Springprüfung Klasse S* fehlerfrei und siegten souverän. Celine Zehnder ließ ihrem Jubel bereits auf der Ziellinie freien Lauf, nahm sie doch in Dettingen erst zum dritten Mal in ihrer Karriere an einem S-Springen teil und durfte bereits den ersten Sieg in der schweren Klasse feiern.

Aus der Ergebnisliste

Springen

Springpferdeprüfung Kl. A*: 7. Verena Karle Costa (RSG Dettinger Alb/Helena) Wertnote 7.7

Spezialspringpferdeprüfung Kl. L St.: 6. Edward Butler (RV Dettingen am Albuch/Sir) 7.3

Springprüfung Kl. A*: 6. Christina Bücheler (RFV Giengen/Salento) 54.39 sec.

Glücksspringprüfung Kl. A*/1: 2. Joy Kimberly Genz (RFV Steinheim/Pituka T) 63.20 sec.

Glücksspringprüfung Kl. A*/2: 3. Sabrina Knauß (RFV Sontheim/Lasino) 66.61 sec.

Springprüfung Kl. A**/1: 3. Marc Niederberger (RV Dettingen am Albuch/Cala Violina) 53.06 sec.

Springprüfung Kl. A**/2: 5. Lara Gerhard (RFV Sontheim/Amore Mio) 60.46 sec.

Stilspringprüfung Kl. L/1: 3. Felicitas Binder (RSG Dettinger Alb/Bünteeichen Navito) 7.8; 4. Edward Butler (RV Dettingen am Albuch/Sir) 7.7; 7. Edward Butler (RV Dettingen am Albuch/Cashiragi) 7.3

Stilspringprüfung Kl. L/2: 1. Stefanie Scharpf-Mack (RSG Dettinger Alb/Call me Jack) 7.6

Springprüfung Kl. L: 1. Mareike Klusik (RV Dettingen am Albuch/Kiss me) 50.78 sec.; 3. Jana Schnalzger (RFV Burgberg/Cherin) 51.86 sec.; 4. Felicitas Binder (RSG Dettinger Alb/Bünteeichen Navito) 55.13; 5. Felicitas Binder (RSG Dettinger Alb/Chirita) 58.00 sec.

Punktespringprüfung Kl. M* mit Joker/1: 1. Edward Butler (RV Dettingen am Albuch/Cashiragi) 48.04 sec.

Punktespringprüfung Kl. M* mit Joker/2: 5. Jana Klapczynski (RFV Niederstotzingen/Candlelight) 49.25 sec.

Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde: 2. Jana Klapczynski (RFV Niederstotzingen/Chantino) 33.53 sec.

Dressur

Dressurprüfung Kl. M**: 1. Catharina Hummel (RV Dettingen am Albuch/El-Sombrero)

Dressurprüfung Kl. S* St. Georg Special: 2. Carina Hummel (RV Dettingen am Albuch/CM’s Diabolito)