Der Sport mit dem kleinen weißen Ball kann im Golf-Club Hochstatt ausprobiert werden – an jedem zweiten Samstag im Monat ab 16 Uhr und an jedem vierten Sonntag im Monat ab 14.30 Uhr. Sportliche Kleidung und Sportschuhe seien fürs Training gut, Schläger und Bälle gibt es vor Ort. Unter professioneller Anleitung eines Golflehrers werden erste Abschläge, Annäherungen sowie Putts geübt. Aus Planungsgründen wird um rechtzeitige Anmeldung bis sieben Tage vor dem Schnupperkurs unter Tel. 07326-5649 oder per Mail an info@golfclub-hochstatt.de gebeten.