Bei den 36. Hochstatter Golftagen konnte Hendrik Schenk sein Handicap unterbieten und den Hochstatter Teller gewinnen.

Beim Golfclub Hochstatt sstand der Höhepunkt der Golfsaison an: die 36. Hochstatter Golftage mit Sommernachtsfest. Los ging es mit dem Härtsfeld-Vierer, einem Vierer mit Auswahldrive. 23 Teams hatten für den Auftakt in das verlängerte Golfwochenende gemeldet.

Den heißen Temperaturen am besten trotzden konnten Hartwig Schenk und Elke Satke-Schenk: Sie hatten am Ende des Tages das beste Ergebnis auf der Score-Karte stehen. Mit 29 Bruttopunkten holten sie sich mit zwei Schlägen Vorsprung auf Egon Maier und Dr. Ado Koller den Sieg und damit die erste der drei zu vergebenden Trophäen der Hochstatter Golftage.

Am zweiten Tag stand traditionell der Härtsfeld-Cup mit anschließendem Sommernachtsfest auf dem Plan. Der Platz war zum Saison-Highlight in sehr gutem Zustand, verlangte zusammen mit der Hitze den Spielern allerdings einiges ab. Mit den Bedingungen kam am besten der Hochstatter Youngster Luis Jooss zurecht: Mit 81 Bruttoschlägen schaffte er es nicht nur, sein Handicap mit vier Schlägen zu unterbieten, sondern landete auch knapp vor Emmerich Heindl mit 82 Schlägen auf dem ersten Rang. Die beste Runde des Tages bei den Damen erzielte Ulrike Kopp mit 84 Schlägen. In den Nettoklassen, welche die Ergebnisse in Relation zum Handicap setzt, konnten sich Emmerich Heindl (Netto A), Daniel de la Iglesia Dölger (Netto B) und Mario Stets (Netto C) jeweils die ersten Plätze sichern.

Das anschließende Sommernachtsfest fand bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein im Freien statt, mit Live-Band ließ man den Tag ausklingen. Der Tag klang bei toller Stimmung, einem hervorragenden Essen und erstklassiger musikalischer Unterhaltung durch die Band Ikarus aus.

Am dritten und letzten der Hochstatter Tage stand zum Abschluss am Sonntag der Hochstatter Teller auf dem Programm. Hier konnte Henrik Schenk seine derzeitige Topform unterstreiche. Mit einer Runde von 40 Schlägen lag er vier Schläge unter dem Platzstandard und konnte sich die Trophäe für das beste Bruttoergebnis der Herren sichern. Bei den Damen siegte Susanne Pitz mit 26 Bruttopunkten. In den Nettoklassen waren Egon Maier (Netto A), Lea Gerlach (Netto B) und Nina Schweizer (Netto C) erfolgreich. Beate Eichmaier