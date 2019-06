uis Jooss vom Golf-Club Hochstatt hat bei der baden-württembergischen Golf-Einzelmeisterschaft der Altersklasse 14 einen bemerkenswerten 21. Platz errungen.

Luis Jooss vom Golf-Club Hochstatt hat bei der baden-württembergischen Golf-Einzelmeisterschaft der Altersklasse 14 einen bemerkenswerten 21. Platz errungen. Das Wettspiel im Golfclub Hofgut Scheibenhardt bei Karlsruhe erstreckte sich über zwei Tage mit zwei 18-Loch-Runden-Zählspiel auf einem schönen Platz, der durch viele Schwierigkeiten in Form von natürlichen Wasserhindernissen und Biotopen gekennzeichnet ist.

Am ersten Tag unterspielte der 13-jährige Jooss bei idealen Bedingungen und mit einem Birdie am 18. Loch mit einer 83 sein Handicap um drei Schläge und konnte somit den geteilten 17. Platz einnehmen. Am zweiten Tag bestätigte Jooss bei windigen Bedingungen seine Leistung mit 85 Schlägen und wurde somit gesamt geteilter 21. Das Teilnehmerfeld bestand aus 97 Teilnehmern.

Die Sieger bei den Mädchen und Jungen waren jeweils mit Runden um und unter Par weit außer Reichweite. Jooss aus Heidenheim hat mit vier Jahren bei Trainer Bill Pringle in Hochstatt mit dem Golfen begonnen.