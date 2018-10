Rollkunstlauf Gold für Kiara Reinhardt

Nattheim / HZ

Beim deutschen Nachwuchspokal gab's einige Erfolge für den RSV Nattheim.

Sehr gute Ergebnisse gab es für die Nattheimer Rollkunstläuferinnen beim Nachwuchspokal des Deutschen Rollsport- und Inline-Verbandes (DRIV) in Freiburg.

In der ältesten Leistungsklasse Cup (Jahrgang 2001 bis 2004) kam Kim Basch in der Pflicht mit sauberen Drehungen, aber wegen der Nervosität etwas wackligem Bein, auf Platz neun. In der Nachwuchsklasse (Jahrgang 2005/06) gewann Nina Hoppe Silber.

Kiara Reinhardt hatte einen Fehler in der Gegenwende, holte sich aber dank der besten Schlinge noch Bronze. Leonie Stegmayer zeigte Schwächen im zweiten Bogen, am Ende reichte es aber zu einem dritten Platz bei den Kunstläufern (Jahrgang 2007 und jünger).

Bei den Küren konnte Leonie einen schönen Axel stehen, stürzte aber in der Sitzpirouette. Am Ende blieb ihr der siebte Rang.

In der Nachwuchsklasse zeigte Kiara eine fehlerfreie Kür und gewann eindeutig den Wettbewerb. Nina Hoppe kam nicht ganz fehlerfrei durch die Kür, zeigte aber ihre Höchstschwierigkeiten und belegte einen guten fünften Platz.

Kim Basch startete bei den Cup-Damen. Nicht alle Sprünge gelangen, dennoch schaffte sie als Dritte den Sprung aufs Podest. Betreut wurden die Sportlerinnen von den Trainerinnen Justine Wegerhoff und Manuela Hinderberger.

Auch der Paarlauf mit Nina und Elijah Andreula hatte eine Nominierung durch den württembergischen Verband erhalten, konnte aber krankheitsbedingt nicht starten.

Nun steht für alle Läuferinnen und Läufer des RSV Nattheim das Musical „Die unstillbare Gier“ frei nach dem „Tanz der Vampire“ an. Einige Karten gibt es noch unter www.rsv-nattheim.de