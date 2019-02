Heidenheim Stephan Rein ficht für Deutschland und die Bundeswehr

Heidenheim / Patrick Vetter

Weil er der Sportfördergruppe der Bundeswehr angehört, kann sich Stephan Rein ganz auf seine sportliche Karriere konzentrieren. Allerdings muss die Leistung stimmen.

Um 10Uhr morgens endet die erste Trainingseinheit des Tages im Fechtzentrum Heidenheim für Stephan Rein. Es folgen zwei weitere, eine am Mittag und eine am Abend. So sieht ein gewöhnlicher Wochentag für den Profidegenfechter aus.

„Morgens versuche ich mein Athletik-Training zu machen. Am Nachmittag kommen dann Fechtlektionen mit meinem Trainer. Abends trainieren wir in der Gruppe“, erklärt der HSB-Fechter seinen Tagesablauf. Dieses professionelle Arbeiten wird möglich gemacht durch die Bundeswehr. Rein ist Zeitsoldat und gehört der Sportfördergruppe an.

„Meine Hauptaufgabe ist es, erfolgreich zu fechten. Der Hintergrund der Fördergruppe ist es, Spitzensportler zu haben, die Deutschland und die Bundeswehr repräsentieren“, erläutert der Spitzensportler das Zusammenwirken zum Nutzen beider Seiten. Für seinen Arbeitgeber muss er sich auf Messen oder an Veranstaltungen wie zum Beispiel am Tag der Deutschen Einheit in Uniform oder Sportkleidung zeigen und seine Disziplin vorstellen.

Verkürzte Grundausbildung

Seine Grundausbildung konnte Rein auf zwei Monate verkürzen, um schnell wieder trainieren zu können. Mittlerweile ist er Oberfeldwebel, seine Einheit sieht er einmal im Monat. „Ich habe trotz allem Kontakt. Bei Fragen, auch persönlichen oder sportlichen, bekomme ich Unterstützung“, sagt der Degenfechter.

Das Ganze funktioniert nur, solange Rein auch Leistung bringt: „Das kann schwierig sein, aber man lernt, sich da keinen Stress zu machen.“ Er muss permanent im Bundeskader der besten acht Degenfechter bleiben, um die Chance auf den Förderplatz behalten zu können. Den Rest entscheidet der Deutsche Fechterbund: Vier Sportlern aus dem Bundeskader verteilt er einen Platz bei der Bundeswehr. Momentan trainiert Rein zusammen mit Vereinskollege und ebenso Mitglied der Fördergruppe Niklas Multerer, jedes Wochenende mit Bundestrainer Mario Böttcher in Tauberbischofsheim. Lässt seine Klasse nach, könnte er seinen Platz im Kader und damit ein festes Einkommen aber verlieren.

Damit das nicht passiert gibt Rein Gas – und das weltweit und das ganze Jahr. Momentan steckt der Nationalfechter mitten im ersten Teil der Weltcup- und Grand- Prix-Saison. Alle zwei Wochen sitzt er zusammen mit seinem Team im Flugzeug und bereist Städte quer über den Globus.

Gut, dass die Fechtertage am Saisonbeginn kommen

Den Auftakt machte Bern, dann kamen die Heidenheimer Fechtertage. „Wir hatten Glück, dass der Weltcup am Saisonbeginn hier zu Hause war. Dann ging es nach Doha und am 9. Februar nach Vancouver“, zählt Rein auf. Nach dieser ersten Serie stehen bis zum Sommer noch Budapest, Buenos Aires, Cali in Kolumbien und Paris auf dem sportlichen Reiseplan.

„In Paris ist immer die beste Stimmung. Da merkt man, dass es eine Fechternation ist“, schwärmt Rein. Das Publikum sei auch stets fair zu den Sportlern. Groß sei das Publikumsinteresse auch in Budapest. Anders war es in Doha: „In Katar gibt es kein Publikum für den Fechtsport. Die Sportanlagen waren dafür sehr beeindruckend.“ Ähnlich in Vancouver: „Da sind Eislaufhallen, Basketballfelder und die Fechtbahnen in einer großen Halle untergebracht.“

Zu den Weltcups kommen noch Trainingscamps, zum Beispiel in Prag oder Kopenhagen. „Der Deutsche Fechterbund finanziert diese Reisen den erfolgreichsten Sportlern“, erklärt Rein. Von den Orten selbst, der Kultur und den Leuten bekomme man aber nicht besonders viel mit. „Wir sind nur wegen der Wettkämpfe dort. Manchmal hat man höchstens nach dem Wettkampf Zeit, sich noch etwas anzuschauen“, berichtet der Profi. Dafür lernt man Fechter der gegnerischen Nationen kennen. „Mit vielen habe ich seit Jahren Kontakt, man sieht ja immer die gleichen Gesichter.“

Trotz allem nimmt Rein aus jedem Gastland etwas mit. „In Katar haben wir im Taxi mit einem Gastarbeiter geredet. Da gibt es ja nur wenige Einheimische. Das war interessant zu hören, warum er sein Land für Arbeit verlassen hat“, kommt Rein ins Erzählen. In Kolumbien haben die Heidenheimer vorher Tipps bekommen, damit sie nicht überfallen werden. „Wirklich gefährlich kam es mir aber dann vor Ort nicht vor“, erinnert sich der Fechter.

In Japan wurde Rein besonders häufig und freundlich auf seinen Sport angesprochen. Dort verbrachten die Nationalfechter eine Woche vor der Degen-WM in China 2018. „Bei Großereignissen wie der WM sieht man auch mal ganz neue Orte und hat etwas mehr Zeit“, erläutert der HSBler. Für die EM- und WM-Qualifikation dieses Jahr habe er sich mit seinem Ergebnis bei den Heidenheimer Fechtertagen eine gute Grundlage geschaffen.

Seit 2008 ficht Rein international. Eine echte Panne gab es allerdings nur einmal: „Zusammen mit Niklas Multerer wollte ich aus London nach Hause fliegen. Am Flughafen Heathrow haben wir gemerkt, das wir am falschen Flughafen waren“, sagt er und lacht. Wie lange er noch als Profi aktiv sein kann, wisse er nicht: „Solange mein Körper mitmacht, mache ich weiter. Mit 30 ist man als Degenfechter im besten Alter.“

Wer kommt nach Stephan Rein?

Die Spitzensportler Stephan Rein und Niklas Multerer sorgen momentan noch für Erfolge für die HSB-Fechtabteilung. Wenn die beiden 30-Jährigen aber irgendwann nicht mehr auf Weltklasseniveau fechten, hinterlassen sie zunächst eine Lücke.

Jüngere Fechter, die nahtlos anknüpfen könnten, gibt es noch nicht. Rein ist aber zuversichtlich, dass das nicht lange anhält. „In unserer Jugend haben wir viele gute Leute“, sagt er. Allerdings sei abzusehen, dass viele sich gegen den Leistungssport und für eine Ausbildung oder ein Studium entschließen werden. „Das ist auch okay. Beim Fechten verdient man eben nichts“, erklärt Rein.