Frauenvolleyball Sieg und Niederlage am selben Tag

Sieg und Niederlage am selben Tag

Dettingen / pm

Die SG Volley Alb besiegt den TSV Laupheim, muss sich aber dem TSV Blaustein geschlagen geben.

Beim Doppelheimspieltag der Landesliga-Volleyballerinnen der SG Volley Alb sahen die Zuschauer in der Lindenhalle gleich zwei Fünf-Satz-Krimis.

Wie schon im Hinspiel, zeigte sich der erste Gegner, der TSV Laupheim, extrem abwehrstark. Dies machte es den Angreiferinnen der SG schwer, die Bälle im gegnerische Feld unterzubringen, fast immer war eine Laupheimer Hand zwischen Ball und Boden. Letztlich behielten die Gastgeberinnen nach fünf Sätzen die Oberhand (25:23, 25:14, 22:25, 21:25, 16:14).

Im zweiten Spiel wollte sich die SG Volley Alb nach einer kurzen Pause beim TSV Blaustein für die knappe 2:3-Hinspiel-Niederlage revanchieren. Dank toller Spielzügen und einigen Aufschlagserien lagen die Gastgeberinnen in den ersten beiden Sätzen meist gleichauf, doch am Ende der ersten beiden Durchgänge entschied der TSV die wichtigen Punkte jeweils für sich (20:25, 20:25).

Dank tollen Blockaktionen gewann die SG aber die Sätze drei und vier (25:21, 25:17). Blaustein stand unsicher in der Annahme sowie in der Abwehr und das wurde von den Gastgeberinnen ausgenutzt. Durch Leichtsinnsfehler gab die SG den möglichen Sieg aber aus der Hand. Den Tie-Break entschieden die Gäste mit 15:12 für sich. SG Volley Alb: Barbasci, Pusch, Römer, Kerkosse, Schleicher, Wolfmaier, Pappe, Petrovica, L. und C. Schneller.