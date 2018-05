Kiel Heidenheimer Reiter mit Behinderung erfolgreich bei Special Olympics

Kiel / HZ

Acht Athleten aus dem Landkreis Heidenheim starteten bei den Special Olympics in Kiel.

Mit großem Erfolg nahmen acht Reiter aus dem Kreis an den Special Olympics National Summer Games in Kiel teil. Special Olympics Deutschland (SOD) ist die deutsche Organisation der weltweit größten, vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannten Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

Insgesamt gingen rund 4800 geistig und mehrfach behinderte Athleten aus allen Bundesländern in 19 Sportarten an den Start, brachten Emotionen, Spannung und Vielfalt nach Kiel. Für eine Woche waren zwölf Sportstätten in der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins Schauplatz für mitreißende Wettbewerbe.

Insgesamt waren 2200 freiwillige Helfer, 500 Kampf- und Schiedsrichter, 1700 Trainer und Betreuer im Einsatz, 450 Familienangehörige halfen mit und etwa 27 000 Besucher kamen zu dieser sportlichen Großveranstaltung. Auch Gastdelegationen aus Finnland, Griechenland, Österreich, Luxemburg und Serbien waren mit von der Partie. Baden-Württemberg stellte mit knapp 800 Personen erneut die größte Delegation.

Das Motto „Gemeinsam stark“ wurde in allen Facetten der Veranstaltung umgesetzt. „Diese sehr erfolgreichen Spiele setzen – auch mit ihrer großen öffentlichen Wahrnehmung – starke Impulse für Inklusion und sind eine gute Visitenkarte für unsere Bewerbung um die Weltspiele 2023“, so Christiane Krajewski, Präsidentin der Special Olympics.

Großes Team hinter dem Team

Auch acht Athleten aus dem Kreis waren im Reiten qualifiziert und waren dank Sponsoren sowie der Kooperation der Lebenshilfe Heidenheim, des Vereins zur Förderung des Behindertenreitsports, der Pferdepension Ziegler und des Albuch Horse Clubs in der glücklichen Lage, die lange Reise nach Kiel antreten zu können. Auch HZ-Leser hatten die Reise und Turnierteilnahme durch Spenden über das HZ-Spendenportal „Unsere Hilfe zählt“ mitfinanziert.

Informieren und spenden: „Teilnahme der Reiter mit Handicap an den Nationalen Spielen 2018 in Kiel“ auf betterplace.org öffnen.

Begleitet wurde die Reiter-Equipe von ihrer Trainerin Dr. Beate Bengelmann, Tanja Birkhold, Mona Bengelmann – diese drei starteten bereits am Samstag zuvor mit den vier Pferden.

Auszug aus der Ergebnisliste der National Summer Games

Dressur Level C: Gruppe A: 6. Andrea Rauter auf Jessie, 7. Christian Stickel auf Romy my Dream; Gruppe B: Bronzemedaille Sandra Junginger auf Romy my Dream, 4. Philipp Schauz auf Jessie; Gruppe C: Bronzemedaille Alisa Hamzic auf Kalimero, 6. Judith Büh- ringer auf Kalimero

Dressur Level B: Gruppe A: Bronzemedaille Lisa Preiß auf Miss Elly; Gruppe B: Bronzemedaille Karin Gellrich auf Jessie

Reiterwettbewerb (Schritt/Trab): Gruppe A: Goldmedaille Lisa Preiß auf Miss Elly; Gruppe B: Silbermedaille Karin Gellrich auf Jessie

Geschicklichkeitsparcours Level C: Gruppe A: 6. Christian Stickel auf Romy my Dream, 7. Andrea Rauter auf Jessie; Gruppe B: Goldmedaille Sandra Junginger auf Romy my Dream, 4. Philipp Schauz auf Jessie; Gruppe C: Goldmedaille Alisa Hamzic auf Kalimero, 4. Judith Bühringer auf Kalimero

Geschicklichkeitsparcours Level B: Gruppe A: 6. Lisa Preiß auf Miss Elly; Gruppe B: 5. Karin Gellrich auf Jessie

Springen Level C: Gruppe A: Goldmedaille Christian Stickel auf Romy my Dream; Gruppe B: Silbermedaille Sandra Junginger auf Romy my Dream, 4. Philipp Schauz auf Jessie; Gruppe C: 4. Judith Bühringer auf Kalimero, 5. Alisa Hamzic auf Kalimero

Kostümpaarklasse-Kür (Unified-Wettbe- werb): Silbermedaille Sandra Junginger/ Romy my Dream und Karin Münch/Jessie, 4. Alisa Hamzic/Kalimero und Karin Münch/ Romy my Dream