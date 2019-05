Ingo Kaufmann und Samuel Schoger sind für das Heidenheimer Bike-o-Rado-Team international im Einsatz.

Zwei Montainbiker des Heidenheimer Bike-o-Rado-Teams starten in diesem Jahr in der europäischen 4-Cross-Serie und bei legten gleich gut los.

Samuel Schoger (Altersklasse U 17) gewann zum Auftakt in Reutlingen sämtliche Rennen in der Qualifikation und im Finale und stand damit ganz oben auf dem Treppchen. Beim zweiten Wettkampf im schweizerischen Winterthur war Schoger Heidenheimer ebenfalls nicht zu schlagen, führt damit souverän die Gesamtwertung an.

Ingo Kaufmann hat in der Eliteklasse natürlich sehr starke Gegner. In Reutlingen gewann er ebenfalls alle Vorläufe, im Viertelfinale hatte er allerdings Pech: Scott Beaumont aus England machte sich in der ersten Kurve breit und schob Kaufmann sowie einen Kontrahenten aus Tschechien aus der Strecke direkt in de Kameras der Fotografen. So konnte der Bike-o-Rado-Fahrer nur noch als Dritter ins Ziel fahren und belegte in der Tageswertung Rang neun.

In Winterthur kam Kaufmann mit der Strecke nicht so zurecht, kämpfte sich aber durch die Qualifikation und holte am Ende doch noch einen guten sechsten Platz heraus. Damit ist er auch in der Gesamtwertung weiter im Rennen.

Zwei Siege für Westhäuser

Ihr Teamkollege Markus Westhäuser fuhr unterdessen zwei Siege ein. Beim Auerberg-Marathon in Kaufbeueren herrschten schwierige Bedingungen, oben auf dem Gipfel mussten die Radsportler bei 0 Grayd und Schneetreiben zurecht kommen. Westhäuser störte das nicht, nach 68 Kilometern fuhr er mit acht Minuten Vorsprung einen souveränen Sieg heraus.

Auch beim sechsten Altmühler Straßenpreis war der Küpfendorfer nicht zu schlagen. Bereits in der zweiten Runde wagte Westhäuser einen Ausreißversuch und holte schließlich – nachdem keiner so recht folgen wollte – nach 76 Kilometern mit vier Minuten Vorsprung Platz eins.