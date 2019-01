Königsbronn Gelungener Auftakt für die HSG

Königsbronn / Patrick Richardon

Oberkochen/Königsbronn gewinnt das erste Spiel des neuen Jahres auswärts mit 25:20.

Dabei tat sich die HSG Oberkochen/Königsbronn lange Zeit schwer bei der HG Aalen/Wasseralfingen, setzte sich beim Tabellenletzten aber auch dank einer sehr starken Leistung von Rückkehrer Timo Grohsler letztlich verdient durch.

Nach gut fünf Minuten brachte Balle die Gäste zum ersten Mal in Front (3:2). In der Folge steigerte sich die HSG sowohl in der Defensive, als auch im Angriff. Richardon und Hoffmann erhöhten nach knapp zehn Minuten auf 6:3. Allerdings schlichen sich Mitte der ersten Hälfte wieder die üblichen Probleme ein. Die HSG leistete sich etliche technische Fehler und ließ beste Chancen ungenutzt. Diese Schwächephase nutzte die HG Aalen/Wasseralfingen um nach 20 Minuten wieder zum Ausgleich zu kommen (9:9).

Doch im Anschluss erhöhte Siegels in „doppelter Unterzahl“ auf 11:9, bevor Grohsler sein Können demonstrierte. Vier unbeantwortete Treffer von Grohsler in Folge brachten eine 16:11-Führung zur Halbzeit.

HSG macht den Sack nicht zu

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste zunächst auf 18:11 davon. Doch wie bereits im ersten Durchgang, leistete sich die HSG zu viele Fehler im Angriffsspiel und erzielte deswegen zwischen der 35. und 44. Minute lediglich einen Treffer. Der Aufsteiger nutzte dies, um beim Stand von 16:19 wieder Tuchfühlung zu haben. Zu allem Überfluss verletzte sich Jonas Balle und fiel für den Rest der Partie aus.

So waren es Grohsler und Lumpp, die die Torflaute beendeten und wieder einen Fünf-Tore-Vorsprung herstellten (21:16). Doch der Tabellenletzte steckte weiterhin nicht auf und kam immer wieder zum Torerfolg.

Dagegen verpasste es die HSG, den Sack vorzeitig zuzumachen. Eine Führung mit mehr als zehn Toren wäre angesichts der vielen Chancen durchaus möglich gewesen. So kam es, dass knapp zehn Minuten vor Schluss die Partie beim Stand von 22:18 immer noch offen war.

Allerdings ließen die Gäste in den letzten zehn Minuten lediglich zwei Gegentreffer zu. So konnten die HSGler die verbleibenden Minuten ungefährdet zu Ende spielen und durften letztlich einen hart erkämpften 25:20-Auswärtssieg feiern.

Nach einer doch eher durchwachsenen Leistung ist die HSG wieder zurück in der Erfolgsspur. Ihre nächste Partie bestreitet die Spielgemeinschaft erst am Sonntag, 27. Januar. Dann ist der HSB zu Gast in der Herwartsteinhalle (17 Uhr). HSG: Ehresmann, Stanke; Lumpp (2), Beimert, Richardon(3), Siegels (3), Jäschke, Rube (2/1), Hug (3), Balle (3), Grohsler (6), Schoen, Schmied (1), Hofmann (2) Zuschauer: 180