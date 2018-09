American Football Gekämpft, gesiegt, abgestiegen

American Football / Elena Kretschmer

Trotz des 26:23-Heimsiegs gegen die Reutlingen Eagles spielen die Ostalb Highlanders nun in der Landesliga.

Ein spannendes letztes Saisonspiel bekamen die rund 500 Zuschauer auf dem Gelände am Fischerweg am Samstag von den Ostalb Highlanders geboten. Für sie galt es, den 13-Punkte-Rückstand aus dem Hinspiel gegen die Reutlingen Eagles aufzuholen, um sich den Klassenerhalt zu sichern. Keine leichte Aufgabe für die TSG-Footballer, die sich fest vorgenommen hatten, das Spiel für sich zu entscheiden. Umso ernüchternder das erste Viertel, in dem Reutlingen nach einem Touch Down mit 0:7 in Führung ging.

Das vierte Viertel hatte es in sich

Im zweiten Viertel hatten die Highlanders ihre Gäste nach Einschätzung von Pressesprecher Simon Wannenwetsch „gut in der Hand“. Sie beendeten es mit einem 3:3, das dritte Quarter mit einem 6:6. Danach folgte der wohl mitreißendste Teil der Partie: Etwa 14 Sekunden vor Schluss des vierten Quarters rissen die Highlanders das Ruder noch einmal herum und so wurde aus einem 23:23 der Gesamt-Endstand von 26:23 – Spannung bis zur letzten Minute.

Trotz aller Bemühungen war diese Leistung am Ende aber nicht genug, um weiter in der Oberliga mitspielen zu können. Nun geht es für das Heidenheimer Team in die Landesliga, in der Mannschaften wie Schwäbisch Hall, Mannheim und Heidelberg warten.

Trübsal geblasen wurde bei den Highlanders allerdings keineswegs: Ihren Sieg feierten sie ausgelassen bei ihrer End-of-Season-Party im Lokschuppen. Ein ausführlicher Bericht folgt.