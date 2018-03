Motorsport Geballte Frauenpower beim Motocross am Hafnerhäule

Heidenheim / Eberhard Werner

Das internationale Schnaitheimer ADAC Motocross geht am 25. März in die 45. Runde. Heuer sind im Zuge des Ladies Cup auch Damen am Start.

Motocross können nicht nur Männer – das wollen die Damen beim DMV Ladies Cup am Sonntag, 25. März, in Schnaitheim beweisen. Sie gehen im Rahmen des 45. internationalen Schnaitheimer ADAC Motocross auf der Strecke am Hafnerhäule an den Start. Außerdem wird wieder die deutsche Meisterschaft in der Open-Klasse der Solofahrer ausgetragen sowie die deutsche Meisterschaft der Jugend auf ihren 85-ccm-Motorrädern. Rennbeginn ist um 12.30 Uhr.

Schon jetzt sind die Starterlisten gut gefüllt: In der Solo-Klasse der DM Open haben knapp 60 Fahrer gemeldet, bis zu 80 werden erwartet. Hier sind Zwei- und Viertakt-Motorräder von 125 bis 650 ccm Hubraum erlaubt. Für die 85er Jugend-DM sind bereits über 40 Starter angemeldet. Wie die Klassenbezeichnung andeutet, sind hier nur Motorräder mit 85 ccm Hubraum zugelassen. Und obwohl der DMV Ladies Cup zum ersten Mal in Schnaitheim stattfindet, sind auch hier schon knapp 30 Nennungen eingegangen. Mit rund 40 ist zu rechnen. Bei den Ladies erfolgt eine gemeinsame Wertung der Hubraumklassen 85 bis 650 ccm.

Dem MSC Schnaitheim war es dieses Jahr nicht möglich, vom ADAC einen Seitenwagen-DM-Lauf zugeteilt zu bekommen. Grund dafür ist, dass heuer an allen Wunschterminen, die der MSC genannt hatte, ein Weltmeisterschaftslauf in der Seitenwagen-Klasse stattfindet. Und da das Reglement an diesen Terminen kein nationales Rennen erlaubt, musste umdisponiert werden. Um neue Akzente zu setzen, beschloss die Vereinsspitze, mit dem Ladies Cup auch mal die Motocross-Damen ans Hafnerhäule einzuladen.

Während die Damen also Premiere in Schnaitheim feiern, sind in der Solo-Klasse der DM Open wieder altbekannte Fahrer wie die MSC-Gewächse Dennis Ullrich und Moritz Schittenhelm oder der Tscheche Filip Neugebauer am Start. Die „jungen Wilden“ wie Maik Schaller, Marco König, Max von Heuß-Blößt und der Lokalmatador vom MSC Gerstetten, Fabian Strobel, wollen kräftig mitmischen.

Zwei jugendliche Lokalmatadore

Bei der deutschen Jugend-Meisterschaft sind die Fahrer noch jünger: Hier stehen Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren am Startgatter. Mit Cevin Kröner und Dominik Arnold hat der MSC zwei heiße Eisen im Feuer, die beispielsweise gegen den Vize-Jugendmeister 2016, Paul Bloy, antreten.

Bei den Damen wird mit Larissa Papenmeier die amtierende deutsche Meisterin am Hafnerhäule erwartet. Kim Irmgartz und Fiona Hoppe, die in der Saison 2017 ebenfalls immer weit vorne in der Wertung lagen, wollen ihrer größten Konkurrentin ein weiteres Mal Paroli bieten. Doch auch der MSC hat mit Selina Schittenhelm eine Lady in seinen Reihen, die um den Sieg mitfahren kann.

Im Allgemeinen gilt nicht: Je mehr Hubraum, desto schneller. Vielmehr zählt das Geschick, mit der richtigen Technik die Motorkraft optimal auf den Boden zu bringen und sich das Rennen kräftemäßig so einzuteilen, dass man am Ende möglichst auf den vordersten Plätzen landet. Der Sport vereint Adrenalin und Konzentration, sowie Körper- und Motorradbeherrschung.

Die Höhepunkte des Tages sind sicherlich die Finalläufe aller Klassen. Die Zuschauer sind hautnah dabei, weil sie am Hafnerhäule die Möglichkeit haben, zunächst allen Fahrern im Fahrerlager über die Schulter zu schauen, sie dann im Vorstart anzufeuern und sich anschließend einen Platz mit guter Sicht entlang der Strecke zu suchen.

Das Training beginnt am Sonntag, 25. März, bereits um 8 Uhr, Rennenbeginn ist um 12.30 Uhr. Einen genauen Zeitplan gibt es auf der Webseite des MSC Schnaitheim unter www.motocross-schnaitheim.de