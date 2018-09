Schnaitheim TSG-Handballerinnen lagen bis zur Pause vorn

Schnaitheim / HZ

Gegen den letztjährigen Vizemeister TSV Urach verlor die TSG Schnaitheim mit 22:26.

Die Gäste lagen nach drei Minuten mit 0:2 in Führung. Die TSG antwortete mit ihren ersten beiden Treffern in der neuen Spielzeit durch Marion Paus und Astrid Mühlberger zum 2:2 nach secsh Minuten. In der Folgezeit lag der TSV immer mit ein bis zwei Toren in Front. So stand es 5:6 nach elf Minuten.

Durch einen Treffer per Siebenmeter in der 15. Minute gelang der TSG mit 7:6 erstmals die Führung. In der völlig ausgeglichenen ersten Halbzeit konnte sich jetzt keine Mannschaft mehr mit mehr als einem Tor absetzten. Die Führung wechselte mehrmals. 8:7, 9:10, 11:10 waren bis zum 12:12 die Spielstände.

Der zweite Durchgang begann gut für die Grün-Weißen. Bis zur 37. Minute führte die TSG Schnaitheim durch Treffer von Susi Fischer, Hanna Barth und Ali Riehl immer mit einem Treffer (15:14). Doch drei Treffer in Folge der Gäste leiteten dann die Wende im Spiel ein.

Gäste ziehen mit vier Toren davon

Vor allem Melanie Schall, die aus der 3. Liga zum TSV Urach gewechselt war, nahm das Spiel nun in die Hand. 15:17 stand es nach 39 Minute. Bis zur 41. Minute konnte die TSG zwar noch verkürzen (17:18), aber es war ersichtlich, dass die Gäste sich mit dem Torewerfen deutlich leichter taten als die TSG. So konnten sie über 17:20 bis zum 18:22 nach 46 Minuten mit vier Toren davonziehen.

Die TSG stemmte sich verbissen gegen die nun drohende Niederlage. Durch zwei Treffer durch Mühlberger kam man in der 51. Minute nochmal auf 20:22 heran. In der 55. Minute erzielte Susi Fischer dann das Tor zum 22:24.

Doch das war aus TSG-Sicht der letzte Treffer. Die Gäste ließen hingegen noch zwei weitere Tore folgen und siegten letztendlich mit 22:26.

Nächstes Wochenende ist die TSG Gast bei der MTG Wangen. Dort will man jetzt alles daran setzten, der ersten Sieg der neuen Saison einzufahren. TSG: Kuch, Barth (2), Paus (6/1), Fischer (44), Grupp, Hauke, Knöller, Riehl (2), Diebold, Diedersdorfer, Baur, Birzele, Mühlberger (8/3), Mainka