Kreis Heidenheim Fußball-Bezirksliga: „fällt Schnee, wird's kritisch“

Kreis Heidenheim / Edgar Deibert

Für den Spieltag an diesem Wochenende gilt bei einigen Partien die Frage: Kann überhaupt angepfiffen werden? Der VfL Gerstetten will zumindest alles dafür tun.

Normalerweise wandert der Blick vor Spieltagen auf die jeweiligen Paarungen und die Tabelle. Nicht so im März, wo der Wetterbericht mindestens eine genauso wichtige Rolle spielt. Und die Vorhersage fürs Wochenende verheißt nichts Gutes: Minusgrade, dazu möglicher Schneefall.

Bei den Bedingungen steht damit die Partie des Tabellenachten VfL Gerstetten 23 Punkte) gegen den Vierten FV Sontheim (30) am Sonntag (15 Uhr) unter keinem guten Stern, liegt der Sportplatz auf der Alb doch besonders weit oben. „Wir werden alles versuchen, damit wir spielen können“, betont Ralf Polzer. Wenn es eben die Witterung zulässt. „Fällt Schnee, wird's kritisch“, so der Gerstetter Trainer. Dabei fiel bereits am vergangenen Sonntag die Partie des VfL beim SV Neresheim aus.

Daher konnte sich Polzer das Heimspiel des morgigen Gegners, FV Sontheim, gegen die Sportfreunde Lorch anschauen. Auch diese Begegnung stand aufgrund der Platzverhältnisse auf der Kippe, wurde aber letztlich doch angepfiffen. „Ein richtiges Fußballspiel auf dem Geläuf war aber nicht möglich“, so Polzer. Zurzeit herrschten sehr schwierige Bedingungen, pflichtet Sontheims Trainer Erdal Kalin bei. Der Rasen sei tief und holprig gewesen.

Beide Trainer sind daher Befürworter von Kunstrasenplätzen. Kalin brachte eine Zusammenarbeit der drei Nachbargemeinden Niederstotzingen, Sontheim und Hermaringen ins Spiel. Ähnlich sieht es Polzer auf der Alb. „Die Vereine müssten umdenken, brauchen aber die Unterstützung der Gemeinden“, ist sich der 57-Jährige sicher. So könnten sich laut Polzer Gussenstadt, Heldenfingen und Gerstetten auf der Alb zusammentun.

In der Offensive auf Augenhöhe

Dies ist allerdings noch Zukunftsmusik. Zunächst einmal konzentrieren sich die beiden Teams aufs Sportliche. Im Hinspiel setzte sich Gerstetten mit 3:2 durch. Nach einer „desolaten ersten Halbzeit“ des FV Sontheim, wie deren Coach Kalin bemerkt. „In der zweiten Halbzeit waren wir besser, haben aber unsere Chancen nicht gut genutzt.“ Nach einem zwischenzeitlichen 2:2 markierte Gerstettens Edis Yoldas den Schlusspunkt.

Überhaupt ist Kalin der Meinung, dass der VfL, was die Tabellensituation betrifft, bislang unter seinen Möglichkeiten geblieben sei. Vor allem in der Offensive sei Gerstetten sehr gut aufgestellt. Sein Trainerkollege Polzer sieht dies ähnlich: „Was die Offensivstärke angeht, sind unsere Teams auf Augenhöhe.“

Die TSG Nattheim (Fünfter, 28 Punkte) kam dagegen am vergangenen Spieltag in den Genuss, auf einem Kunstrasen antreten zu dürfen. Gegen den SV Ebnat benötigte die Mannschaft von TSG-Trainer Klaus Beyrle allerdings ein wenig, um sich auf den Untergrund zu gewöhnen. Dabei hätten die Nattheimer in der Wintervorbereitung nur wenig etwas am Ball machen können, sagt Beyrle. Der Rasen sei in dieser Jahreszeit sehr matschig.

Luxus für TSG Schnaitheim

Beyrle ging unter der Woche davon aus, dass das Heimspiel gegen den Vorletzten SV Neresheim (8) ausgetragen werden kann. Falls das Wetter nicht doch noch einen Strich durch die Rechnung macht. Neresheim sei nach dem personellen Umbruch in der Winterpause eine große Unbekannte. Auch wenn sich Thomas Lieb, der mit Beyrle zusammen die TSG-Kicker betreut, die Neresheimer Partie in Unterkochen vor zwei Wochen angeschaut hat (0:3).

Der Tabellenneunte TSG Schnaitheim (22) hat dagegen den Luxus, auf einen Kunstrasenplatz ausweichen zu können. So wird ihr Heimspiel gegen den 14. TSV Heubach (9) am Fischerweg ausgetragen.

Und dies schon am heutigen Samstag. Da Türkspor Heidenheim (Kreisliga A 3) ausnahmsweise ebenfalls am Wochenende ein Heimspiel austrägt, sind die TSGler ausgewichen.

„Wir gehen als Favorit in die Partie“, weiß Patrik Bartak. Allerdings seien Spiele gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel zum Rückrundenauftakt am gefährlichsten“, so der Schnaitheimer Trainer weiter.