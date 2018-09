Giengen Fünftes Reitturnier in Giengen

Fünftes Reitturnier in Giengen

Giengen / HZ

Am Wochenende gibt's das fünfte Turnier des RFV Giengen.

Am Wochenende findet zum fünften Mal das Reitturnier des RFV Giengen statt. Heute und am Sonntag finden die Springprüfungen bis hinauf zur Klasse M statt, während am morgigen Samstag die Dressur-Fans auf ihre Kosten kommen.

Das Turnier findet auf der Anlage Brunnenfeld statt, die nach einem längeren Dornröschenschlaf vor fünf Jahren vom Ehepaar Vera und Joachim Roske übernommen wurde. Mit diesem Wechsel nahm auch der Reit- und Fahrverein Giengen wieder seine Aktivitäten auf und veranstaltet nun bereits sein fünftes Turnier.

Insgesamt werden dabei 730 Starts absolviert. Auch viele Reiter aus dem Pferdesportkreis Heidenheim haben ihre Teilnahme angekündigt, darunter Felicitas Binder (Dettinger-Alb), Philipp und Pauline Huber (Königsbronn), Jana Klapczinski (Niederstotzingen) und Marc Maier (Steinheim).

Aus den eigenen Reihen der Giengener Reiter werden Petra Bengelmann, Daniela Bosch, Familie Bücheler, Mona Feth, Jonas Grünert, Familie Roske, die Familie Scharpf-Mack, Anissa Scholl und Kim Ulrich in das Turniergeschehen eingreifen.

Dazu haben sich sehr erfolgreiche Reiter aus der weiteren Umgebung angemeldet. Beispielsweise Lisa Zoller aus Zoltingen, die in der Finalwertung der Deutschen Meisterschaften Damen auf dem 15. Platz steht, und der amtierende württembergische Meister Mario Walter aus Ellwangen.