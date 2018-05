Herbrechtingen/Bolheim Frauenteam rundet das Erfolgsjahr der SHB ab

Herbrechtingen/Bolheim / Jochen Gerstlauer

Mit einem 19:18-Sieg beim TSV Neuhengstett macht die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim den Aufstieg in die Landesliga perfekt.

Mit der Realisierung des Aufstiegs in die Landesliga geht für die SHB-Frauen nicht nur ein Traum in Erfüllung, das Team des Trainertrios Prinz/Elsenhans/Prinz rundet auch das bisher erfolgreichste Jahr der Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim seit deren Bestehen ab. Zuvor hatten die Männer in der Württembergliga die Klasse gehalten und die Männerreserve war in die Bezirksliga aufgestiegen.

Ein vollbesetzter Bus hatte sich auf den Weg nach Althengstett (bei Calw) gemacht. Der fast uneinholbare Vorsprung von 13 Toren aus dem Hinspiel sollte verteidigt werden. Die Stimmung war auch entsprechend positiv, nur die allergrößten Pessimisten befürchteten, dass tatsächlich noch etwas anbrennen könnte.

„Anki“ Oberling eröffnete den Torreigen nach knapp zwei Minuten Spielzeit. Während die Abwehr einen starken Eindruck machte, fehlte an vorderster Front noch etwas die Durchschlagskraft. So schleppte sich das Spiel ohne größere Höhepunkte durch die erste Halbzeit. Bis zum 8:7 für die SHB konnten die Gastgeberinnen noch dran bleiben, danach zündete der SHB-Turbo richtig.

7:0-Lauf in fünf Minuten

Steffi Renner verwandelte einen ihrer insgesamt vier Strafwürfe sehr souverän und dieser Startschuss zum 7:0-Lauf ließ alle Gesichter auf der SHB-Bank freudig erstrahlen. Ein Höllentempo legten die SHB-Mädels da kurz aufs Parkett, denn für diesen fulminanten Zwischenspurt brauchte man gerade mal fünf Minuten. Jetzt waren auch die größten Pessimisten endlich beruhigt, denn bei einem Pausenstand von 15:7 konnte nichts mehr anbrennen. Insgesamt betrug der Rückstand für Neuhengstett nun schon 21 Tore.

Mit dem sicheren Vorsprung im Hinterkopf ließ dann aber in der zweiten Halbzeit die Konzentration nach. Trainer Prinz wechselte zudem munter durch. Der Gegner wollte sich natürlich auch nicht sang- und klanglos aus der Aufstiegsrunde verabschieden.

Tor um Tor schmolz der SHB-Vorsprung, und beim 16:13 musste Trainer Prinz dann doch die Reißleine ziehen und die Karte zur Auszeit legen. Doch der Lauf der Gastgeberinnen ging weiter. Beim 16:15 waren sie nah dran, das Spiel zu drehen. Lisa Feth beendete jedoch den Höhenflug.

Irgendwie den Vorsprung über die Zeit bringen und nicht mit einer Niederlage aufsteigen: Das war nun das Vorhaben der SHB-Frauen, die innerlich natürlich schon längst im Feiermodus waren. Verena Oberling machte 90 Sekunden vor Ende mir ihrem Treffer zum 19:17 den Deckel drauf. Der Gegner hatte zwar noch die Chance zum Ausgleich, ließ sie aber ungenutzt. SHB: Sadowski, Pataki; Sturm (1), Schweda, Sahin, Wiedmann (3), V.Oberling (6), Braun, Rühle (2), Arndt, Feth, Fleischer, A.Oberling (2), Renner (4/4)