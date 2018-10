Schnaitheim Frauenhandball: Erste Pluspunkte der Saison

Schnaitheim / HZ

Die TSG Schnaitheim gewinnt ihr Heimspiel gegen die SG Argental deutlich mit 31:20.

Im dritten Anlauf hat es geklappt. Mit einem deutlichen Heimsieg haben die Landesliga-Handballdamen der TSG Schnaitheim die ersten Pluspunkte der Saison eingefahren. Die Basis für den Erfolg wurde ab der 20. Minute in Halbzeit eins gelegt. Mit einer engen Deckung gegen Argentals Dalin Kozok, im letzten Jahr Torschützenkönigin der Landesliga, ging die TSG in die Partie. Kozok erzielte in der ganzen Partie nur drei Treffer, aber ihre Mitspielerinnen nutzten am Anfang der Partie die sich nun bietenden größeren Räume.

So lagen die Schnaitheimerinnen nach acht Minuten 3:5 zurück. Die TSG reagierte mit einigen Positionsumstellungen im Abwehrverband. Diese zeigten auch Wirkung, fortan lief es besser für die Gastgeberinnen. Gestützt auf eine beweglich agierende Abwehr mit einer starken Sofia Kuch im Tor ging Schnaitheim 7:6 in Front und zog auf 15:9 davon. Den letzten Treffer in Halbzeit eins erzielte Marion Paus, einmal mehr erfolgreichste Werferin der TSG.

Nach dem Seitenwechsel wollte die TSG Schnaitheim das Tempo hochhalten und konsequent weiterspielen. Durch Tore von Susi Fischer und Paus bauten die Gastgeberinnen den Vorsprung zunächst auf 18:10 aus. In der Folgezeit konnte Argental mit seiner unorthodoxen Spielweise das Spiel wieder ausgeglichener gestalten. Der Vorsprung der TSG pendelte sich bei 6 bis 8 Toren ein.

Ines Mainka, die ein sehr gutes Spiel ablieferte, gelangen dann zwei Treffer in Folge und die TSG führte in der 44. Minute mit 23:15. Keine Zweifel am ersten Sieg gab es mehr in der 50. Minute, als Nikki Müller den Treffer zum 27:17 erzielte und die TSG erstmals zweistellig führte. Anschließend gelang der TSG sogar noch ein 3-Tore-Lauf. Ines Mainka, Susi Fischer und Sabrina Baur mit ihren ersten Treffern für die TSG sorgten für die höchste Führung beim 30:17.

Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich nun einige Unkonzentriertheiten ein und Argental konnte geringfügig verkürzen. Der TSG merkte man die Erleichterung über den ersten Sieg der neuen Saison an. Nach einer nun einwöchigen Spielpause geht es am 14. Oktober mit einem weiteren Heimspiel gegen den Württembergliga-Absteiger TV Weingarten weiter. TSG Schnaitheim: Kuch, Barth (3), Müller (2), Paus (9/4), Fischer (5), Grupp, Hauke, Riehl (2), Diebold, Diedersdorfer (1), Baur (2), Mühlberger (3/2), Mainka (4)