Herbrechtingen Frauenhandball: Aufsteiger überzeugt durch Cleverness

Herbrechtingen / Jochen Gerstlauer

Die SHB setzt sich im Heimspiel gegen die HSG Winzingen mit 24:21 durch und bleibt in der Spitzengruppe.

Ein sichtlich zufriedener Peter Prinz war nach dem Spiel vor allem von der geschlossenen Mannschaftsleistung angetan. „Heute haben wir was Cleverness anbelangt wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht. Genauer gesagt muss man der Defensive ein großes Kompliment machen. Insgesamt nur 14 Feldtore gegen so eine gute Angriffsmannschaft zuzulassen spricht natürlich für sich“, erklärte der SHB-Trainer.

Noch eine Rechnung offen

Bis auf die Rekonvaleszente Lisa Friedrich konnte Prinz personell aus dem Vollen schöpfen. Gegen die Gäste hatte man noch eine Rechnung aus der Vorsaison in der Bezirksliga offen, als die SHB beide Spiele verlor.

Dieses Mal lagen die Gastgeberinnen nach knapp acht Minuten mit 1:5 zurück. Schon früh in der Begegnung musste Prinz eine Auszeit nehmen, da die Absprachen in der Defensive noch nicht wie gewünscht klappten. In der Folge erzielte Spielführerin Cara Sturm drei Treffer zum 4:5.

Auch danach zogen die SHBlerinnen weiter die Zügel an. Toll herausgespielte Tore und ein resultierender Fünf-Tore-Lauf durch Rühle, Gerstmayr und den Oberling-Schwestern brachten eine 9:7-Führung nach knapp 20 Minuten. Nach acht Minuten ohne eigenen Treffer markierten die Gäste das 8:9, zur Pause stand es 14:14.

Nach dem Seitenwechsel wechselte die Führung zunächst stetig. Der SHB-Innenblock um Renner und V. Oberling arbeitete weiter sehr gut, Ballgewinne wurden jetzt auch konsequent genutzt. Daraus entstand ein kleiner Vorteil nach knapp 52 Minuten. Als Steffi Renner zum 21:18 traf entspannte sich die Lage zusehends. Beim 22:19 waren noch fünf Minuten zu spielen.

Es wurde noch mal spannend

Nach einer Auszeit kam Winzingen aber noch einmal auf 20:22 heran. Zwei Minuten vor dem Ende schwor auch SHB-Coach Prinz sein Team noch einmal ein. Letztlich machte die SHB einen Deckel drauf.

Mit 10:2 Punkten gehört die Spielgemeinschaft Herbrechtingen/Bolheim als Aufsteiger weiterhin ungeschlagen der Spitzengruppe der Landesliga an. Am kommenden Samstag, 3. November, ist die SHB zu Gast bei Schlusslicht HC Lustenau.