Die Burgberger Armbrustschützen waren bei der Sichtung für die Nationalmannschaft erfolgreich.

In Frankfurt am Main fand die vom Deutschen Sportschützenbund jährlich stattfindende Sichtung für den Deutschen Nationalkader mit der Armbrust 10 Meter statt. Die besten Armbrustschützen aus Deutschland gingen an den Start. Geschossen wurden drei Wettkämpfe zu je 40 Schuss. Nur die sechs Besten jeder Klasse bekamen einen der begehrten Kaderplätze.

Mit dabei waren auch drei Schützen vom SV Burgberg: Alexandra Penzeck in der Damenklasse, Felix Scherand (U 23) und in der Seniorenklasse ab 46 Jahren Walter Penzeck. Alexandra Penzeck in der stark besetzten Damenklasse, in der auch Luftgewehr-Bundesligaschützen am Start waren, hatte es am schwersten. Nach einem schwächeren ersten Wettkampf mit 372 Ringen und 375 Ringen im zweiten Wettkampf stand sie auf Platz zehn. Beim dritten Wettkampf steigerte sie sich und rückte mit 383 Ringen noch auf Rang acht vor.

Junior Felix Scherand hatte ebenfalls keinen guten Start. Er landete nach dem ersten Wettkampf mit 362 Ringen auf Platz drei. Im zweiten und dritten Wettkampf steigerte er sich auf jeweils 375 Ringe und rückte auf den ersten Platz vor.

Senior Walter Penzeck startete gut in den Wettkampf und landete zunächst mit 371 Ringen auf Platz acht. Beim zweiten Wettkampf erreichte er 366 Ringe und mit dem letzten Wettkampf fiel er auf Rang zehn zurück.

Somit hat sich nur Felix Scherand für den deutschen Nationalkader qualifiziert. Er startet im Mai bei der WM-Qualifikation im niederbayerischen Plattling. Dort geht es um die Teilnahme bei den Armbrust-Weltmeisterschaften, die im Juli in Russland stattfinden.