Im Agust geht es für den 18-Jährigen nach Ulyanovsk.

Felix Scherand vom SV Burgberg ist bei der Armbrust-Weltmeisterschaft in Russland dabei. Das Mitglied der Armbrust-Junioren-Nationalmannschaft hat sich dafür bei zwei Sichtungsschießen des Deutschen Sportschützenbund qualifiziert. In Plattling (Niederbayern) und in Lachhausen (bei München) belegte Scherand jeweils den zweiten Platz über 10 und 30 Meter.

Die Teilnahmeberechtigung zu diesen Sichtungsschießen wiederum, hatte sich der 18-Jährige durch zwei zweite Plätze bei den Sichtungsschießen zur Aufnahme in den Junioren-Nationalkader erkämpft.

Die besten drei Schützen jeder Klasse dürfen jetzt zur vom 12. bis 19. August stattfindenden Armbrust-Weltmeisterschaft nach Ulyanovsk/Russland (etwa 800 km südlich von Moskau) reisen.

Auf diese Weltmeisterschaft wird sich Felix mit seinem Trainer Walter Penzeck intensiv vorbereiten. Dazu möchte er auch die anstehenden württembergischen Meisterschaften sowie die Austria-Open als Aufbauwettkämpfe nutzen.