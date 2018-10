Mountainbike Fehlerfrei zum Gesamtsieg

Steinweiler / pm

Samuel Schoger vom Biketeam Steinweiler gewinnt die europäische 4-Cross-Serie in Wolfach.

Eine erfolgreiche Saison ging für das Biketeam Steinweiler in Wolfach zu Ende. Rund 100 Fahrer starteten bei idealen Wetterbedingungen. Eine starke Leistung lieferte Samuel Schoger in der Kategorie U 15 ab, wo er fehlerfrei und mit großem Vorsprung auf den ersten Platz fuhr. Auch in der Gesamtwertung eroberte er sich den ersten Platz und ist somit Gewinner der europäischen 4-Cross-Series. Die jüngsten Teilnehmer des Biketeams Steinweiler, Erik Mann und Silas Schoger, durften sich in der Kategorie U 11 über die Plätze sechs und zehn freuen. Insgesamt waren hier 20 Fahrer am Start.

Moritz Reinardt (U 13) fuhr auf einen vierten Platz, Lukas Döbber (U 15) erreichte den neunten Platz, Nils Mai (Hobby) den siebten, und die beiden Fahrerinnen Selina Schoger und Magdalina Schulz den siebten und achten Platz. Die Elitefahrer des Biketeams Steinweiler Ingo Kaufmann, Johannes Rauterberg und Paul Bihlmayer konnten am letzten Rennen nicht teilnehmen, da die Heimstrecke in Steinweiler derzeit umgebaut wird.

In der Gesamtwertung belegten die drei die Plätze 5, 15 und 12. In der Teamwertung belegte das Biketeam Steinweiler auf den vierten Platz.