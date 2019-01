Heidenheim Fechterin Lea Mayer verteidigt Titel

Heidenheim / Lis Fautsch

Die Heidenheimerin gewinnt wie im Vorjahr das Junioren-Ranglistenturnier in Osnabrück, auch Lucas Fendt schafft es unter 138 Konkurrenten ins Finale der besten acht.

Bei der Trophäe der Friedensstadt, dem deutschen Junioren-Ranglistenturnier in Osnabrück, konnte sich HSB-Degenfechterin Lea Mayer wie im Vorjahr die Goldmedaille sichern. Unter 91 Konkurrentinnen schaffte sie es mit souveränen Siegen bis in Finale der letzten acht Fechterinnen.

Hier stand ihr die Ditzingerin Krestin Greul gegenüber, die sie 15:9 schlagen konnte. Im Halbfinale wurde es aber spannender: Gegen Anja Händler aus Ditzingen fand Mayer nur schwer ins Gefecht, lag mit 3:5 im ersten und 8:9 im zweiten Drittel noch hinten, konnte aber im dritten Drittel aufdrehen und das Gefecht mit 15:10 für sich entscheiden.

Im Finale gegen Brenda Kolbinger aus Solingen wurde es ebenfalls richtig spannend. Mayer schaffte es zu Beginn nicht, gegen Kolbingers Angriffe anzukommen und geriet im ersten Drittel mit 9:12 in Rückstand.

Nach einer Umstellung gelang es ihr, den Rückstand in eine 14:12-Führung umzuwandeln. Der letzte Treffer wurde Mayer durch eine rote Karte für Kolbinger gutgeschrieben, die vom Obmann wegen mehrfachen Anrempelns bestraft wurde.

„Die Nerven behalten“

„Als die stärkeren Gegner kamen, war am Anfang alles ein bisschen wackelig. Doch ich habe die Nerven behalten und konnte mich in jedem Gefecht hinten raus steigern. Meinen Sieg vom letzten Jahr zu wiederholen, ist toll. Nun freue ich mich auch auf den nächsten Juniorenweltcup Anfang Februar in Bratislava“, sagte eine glückliche Lea Mayer.

Viktoria Hilbrig scheiterte erst im Halbfinale an Brenda Kolbinger durch eine 12:15-Niederlage, konnte aber deutlich zeigen, dass sie zu den besten Juniorinnen in Deutschland gehört. Franziska Mayr rundete das gute Heidenheimer Ergebnis in Osnabrück mit Platz sechs ab. Auch sie verlor gegen Kolbinger (10:15).

Bei den Herrendegenfechtern konnte der Heidenheimer Lucas Fendt den siebten Platz unter 138 Konkurrenten erreichen. Nach einem 15:8-Sieg im 64er Tableau gegen Hendrik Wiese aus Osnabrück ruhten die Heidenheimer Hoffnungen auf ihm, da Mitfavorit Jakob Blum und Henri Zimmermann schon früh die Segel hatten streichen müssen.

Kampfrichterprüfung bestanden

Fendt, der gerade sein freiwilliges soziales Jahr im Heidenheimer Fechtzentrum absolviert, ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, gewann gegen den Lüdenscheider Robert Brandts mit 15:5 Treffern und konnte sich mit einem 15:9-Sieg gegen den Osnabrücker Artur Keibula fürs Finale der besten acht qualifizieren.

Im Kampf um eine Medaille stand er Jonas Gudera, der Nummer drei der deutschen Rangliste, gegenüber und unterlag am Ende mit 12:15. „Insgesamt bin ich mit dem Verlauf des Turniers zufrieden. Am Ende wäre mehr drin gewesen, aber als ich angreifen musste, hatte Gudera einfaches Spiel“, so Lucas Fendt.

Der Heidenheimer war am vergangenen Wochenende jedoch nicht nur auf der Planche aktiv, sondern auch am Rande der Fechtbahn. Am Sonntag absolvierte er zusätzlich noch die nationale Kampfrichterprüfung, und dies mit Bravour. Lukas Fendt kann somit in Zukunft bei Fechtturnieren auf nationaler Ebene als Kampfrichter fungieren.