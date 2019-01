Sportlerwahl Fechter Ralf Bißdorf: Der ewige Sieger der Sportlerwahl

Kreis Heidenheim / Nadine Rau

Bei den Männern ganz oben in der Rangliste der ewigen Sieger steht Ralf Bißdorf. Das Florett-Ass lebt und arbeitet mittlerweile in Boston als Fechttrainer, behält aber immer noch im Blick, was sich in der Heimat abspielt.

„Ich glaube, ich habe die Wahl acht oder neun Mal gewonnen“, sagt Ralf Bißdorf am Telefon. Während es in Deutschland schon fast Abend ist, sitzt er mittags in Boston, seit zwei Jahren seine neue Heimat. „Nach so viel Zeit weiß ich das nicht mehr genau, auch die Jahre würde ich nicht mehr zusammenkriegen“, ergänzt der heute 47-Jährige lachend.

Wir korrigieren ihn: Er hat die zweistellige Marke ebenso wie Sabine Krapf bei den Damen geknackt, lag bei der Wahl zwischen 1991 und 2004 sogar zehnmal auf Platz eins. „Die HZ war immer gut darin, geheim zu halten, wer vorne liegt. Meine Eltern waren jedes Mal so gespannt, ob es für einen Treppchenplatz oder gar den ersten Platz reicht“, erinnert sich der Heidenheimer. Er sei immer sehr stolz gewesen, Sportler seiner Heimatstadt zu sein, denkt gerne an diese Momente zurück.

„Als Sieger habe ich immer so kleine Pokale gewonnen und ich weiß genau, wo sie alle stehen. Auch die Poster mit den Bildern, die ich bekommen habe, stehen noch mit im Jugendzimmer im Haus meiner Eltern“, verrät der Spitzensportler. Nichtsdestotrotz: Bei aller Freude habe er sich nach ein paar Jahren hintereinander auch gefreut, wenn jemand anderes auf Platz eins kam. „Ich habe nie jemanden als Konkurrenten gesehen, es ging bei allen um herausragende Leistungen“, betont Bißdorf.

Der Motocross-Fahrer Harald Ott kommt ihm noch als ein Kandidat in den Sinn, den man „erst mal schlagen musste“, aber es waren in dieser Zeit auch andere Fechter, die vorne mitgemischt hatten. Degenfechter Patric Draenert zum Beispiel oder auch Fabian Schmidt.

„Das hat nicht nur mit Können zu tun“

„Die Trainer im Fechtzentrum haben immer Werbung gemacht und meine Mutter hat es sicher auch allen Verwandten und Bekannten gesagt“, mutmaßt Bißdorf rückblickend. Das sei aber hoffentlich legitim und auch das Schöne an so einer Wahl. „Das mobilisiert die Leute, gerade auch in kleineren Gemeinden, ihre Sportler zu unterstützen“, findet Bißdorf. Aus vielen Gesprächen mit anderen Sportlern weiß er, dass die Sportlerwahl nicht nur im Fechtzentrum, sondern auch in Freundeskreisen Gesprächsthema war, dass auch mal eine Mannschaft überlegt hat, ob sie es unter die ersten drei schaffen könnte. „Man muss sicher mit der Zeit gehen und neue Medien miteinbinden, aber die Wahl an sich sollte es immer geben, die macht jeden Sportler stolz“, ist der Fechttrainer überzeugt. Es gehe schließlich über das reine Können bei Turnieren hinaus, vielmehr spiele die öffentliche Wahrnehmung eine Rolle.

Wie sich derzeit die Fechter in Heidenheim präsentieren, das verfolgt Ralf Bißdorf weiterhin. Jeden zweiten Tag schaue er auf die Homepage der HZ, hält außerdem mit ein paar wenigen den direkten Kontakt. „Ich habe das Gefühl, im Fechtzentrum tut sich wieder was und das ist sehr gut“, schätzt er die Situation ein. Bei den Damendegen laufe es ganz gut, weil auch viel Nachwuchs nachkomme, auch bei den Männern gebe es einzelne Kandidaten, die an alte Erfolge anknüpfen könnten. Allerdings weiß niemand besser als Bißdorf selbst, dass die Konkurrenz nicht schläft. Bevor er nach Boston gezogen ist, hat er in Singapur gelebt und gearbeitet, ist außerdem 40 Wochenenden im Jahr auf Turnieren unterwegs, war alleine im vergangenen Jahr 26 Mal außerhalb der USA unterwegs. Im Ausland werde hart gearbeitet, so sagt er, in Singapur sei der Nachwuchs auf 18 bis 20 Stunden Training pro Woche gekommen.

Rund um Boston gebe es 40 Vereine und jedes Wochenende könnte man ein Turnier mit mehr als 100 Teilnehmern besuchen. „Hier ist richtig was los und die Fechter müssen viel dafür zahlen, dass sie ihren Sport ausüben dürfen, das wäre in Deutschland undenkbar“, vergleicht der 47-Jährige. Sein Visum läuft im nächsten Jahr aus, er hat sich allerdings schon für die Greencard beworben und würde als Trainer auch noch mal ein weiteres Visum bekommen. Im Moment fühle er sich wohl dort und sein Job sei interessant. Dennoch wird der Draht zu seiner Heimat bleiben: „Wenn ihr wollt, könnt ihr mich bei der Ehrung auch live dazu schalten, ich bin zu allem bereit“, scherzt er, bevor er auflegt.