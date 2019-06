Am Sonntag, 7. Juli, findet in Herbrechtingen der Eselsburger-Tal-Lauf statt.

Am Sonntag, 7. Juli, findet in Herbrechtingen der Eselsburger-Tal-Lauf statt. Erstmals wird die neue Bibrishalle dann für eine sportliche Großveranstaltung zur Verfügung stehen. Was den weiteren Ablauf betrifft, gibt es wegen Bauarbeiten Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Startpunkt für alle Läufe wird in Richtung Blockheizkraft vorgezogen. Der Zieleinlauf wird zwischen dem Stadion und der Brenz verlaufen, wodurch sich kleine Änderung der angebotenen Streckenlängen ergeben könnten. Durch eine Sondernutzung der Brücke in Eselsburg bleibt die 5,1 km lange Strecke sicher erhalten.

Start für den Bambinilauf ist um 8.50 Uhr. Die anderen Teilnehmer, die 5,1 km, 10 km oder den Halbmarathon laufen, starten um 9 Uhr. Die Walking-Teilnehmer werden gebeten, möglichst hintereinander zu laufen.

Die Online-Anmeldung ist noch bis zum 4. Juli um 18 Uhr möglich. Nachmeldung und Abholung der Startunterlagen ist möglich am Samstag, 6. Juli, von 14 bis 16 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, ab 7 Uhr bis 8.30 Uhr, in der Bibrishalle.

Weitere Informationen unter www.lauftreff-herbrechtingen.de