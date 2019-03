Für den 17-jährigen MSC-Fahrer war es an der Zeit, sich mit den Großen zu messen.

Luca Elbert vom MSC Schnaitheim war am Sonntag einer der jüngsten Starter der DM Open. Mit seiner „gelben Göttin“, wie er seine 250-ccm-Suzuki wegen der Farbe, Optik und Power nennt, wollte sich der 17-Jährige endlich mit den „Vollprofis“ messen. „Mich haben immer wieder Leute gefragt, ob ich da auch mitfahre. Dieses Mal dachte ich mir dann: Warum eigentlich nicht? Hab ja nichts zu verlieren.“

Schon im Vorfeld hatte der Schnaitheimer, der seit acht Jahren Motocross fährt, keine allzu großen Erwartungen: „Das Wichtigste für mich ist, Erfahrung zu sammeln und Spaß zu haben. Ich kenn die Strecke in- und auswendig und will einfach im freien Training einen guten Rhythmus finden und im Pflichttraining dann eine schnelle Runde hinlegen.“

Keine allzu große Enttäuschung

Doch diese Zuversicht wich am Renntag bereits nach dem freien Training: „Das ist echt krass, wie die an einem vorbeiballern.“ Das Pflichttraining brachte Gewissheit: Platz 34 von 40 in Gruppe A reichte nicht. Zur Erklärung: Aufgrund der Vielzahl an Startern musste die Open-Klasse in zwei Gruppen unterteilt werden, von denen sich am Ende 40 Fahrer für die Rennläufe qualifizierten. Die Enttäuschung bei Elbert hielt sich aber in Grenzen: „Das war fast klar. Ich verkopf mich da noch zu sehr.“ Trotzdem will er es im nächsten Jahr wieder versuchen und heuer auch noch das DM-Rennen in Gerstetten mitfahren.

„Ich seh das jetzt einfach als Vorbereitung auf den baden-württembergischen Amateur-Cup.“ Den will Elbert heuer komplett mitfahren, nachdem er 2018 bereits bei einem Rennen erfolgreich war, und nach Möglichkeit auch gewinnen. Außerdem steht noch das Vier-Stunden-Enduro in Schnaitheim auf seinem Plan, das heuer im Rahmen des Jugend-Motocross im Juni am Hafnerhäule ausgerichtet wird.

Da soll es nach Möglichkeit wieder die Startnummer 94 sein, die auch Elberts großes Idol Ken Roczen hat. In der DM Open ist diese Startnummer allerdings für die komplette Saison vergeben, weshalb Elbert auf 294 ausweichen musste.